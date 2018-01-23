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Роспотребнадзор сообщил об отзыве компанией Lactalis продукции для детского питания

  • 23/01/2018

Данная продукция продается также под брендами Milumel et Picot, Carrefour.

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области по данным   Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает об отзыве компанией Lactalis продукции для детского питания, которая может быть контаминирована сальмонеллой, говорится на сайте регионального минпромторга.

Данная продукция продается также под брендами Milumel et Picot, Carrefour.

— По данным производителя зараженными могут быть 7 тысяч тонн продукции, произведенной на заводе АО Франции. При этом точный объем продукции устанавливается. Первые партии отзываются из КНР, Пакистана, Великобритании и Судана, — говорится в сообщении.

Информация о поступлении данной продукции в Российскую Федерацию отсутствует.

В случае выявления указанной продукции следует информировать управление  Роспотребнадзора по Новосибирской области (телефон 220-26-78,  факс 220-24-05,  E-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru).

Фото: пресс-служба регионального минпромторга

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