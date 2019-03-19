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Россельхозбанк направил на проведение посевной в регионе более 1 мдрд рублей

Более 90% из них выдано в рамках государственной программы льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых.
  • 19/03/2019, 15:27
Россельхозбанка направил на проведение посевной в регионе более 1 мдрд рублей Б

С начала 2019 года Новосибирский филиал АО «Россельхозбанк» направил на проведение сезонно-полевых работ в регионе около 1,2 млрд рублей, из них более 90% (1,08 млрд рублей) выдано в рамках государственной программы льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что кредитными ресурсами активно пользуются как крупные предприятия, так и фермерские хозяйства региона. С начала 2019 года малым формам хозяйствования на проведение сезонных работ выдано около 74 млн рублей, еще около 135 млн рублей будет выдано до начала посевной кампании.

— Большинство кредитов на проведение сезонно-полевых работ выдаются по льготной ставке, что существенно снижает финансовую нагрузку на агропредприятия в такой ответственный для них период, как посевная кампания, — отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

В банке подчеркнули, что при поддержке Россельхозбанка – основного кредитора регионального АПК – аграрии области приобретают оригинальные и элитные семена, минеральные удобрения, средства защиты растений, а также горюче-смазочные материалы и запасные части для сельскохозяйственной техники. Доля банка на рынке кредитования сезонных работ в регионе составляет 91%.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

 

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