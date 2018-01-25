«Россети» хотят зайти в Новосибирску область

ГК готова рассматривать все варианты присоединения энергосетевых активов.

— На 2018 год мы наметили несколько важных мероприятий. Первое — до конца года внести в геоинформационную систему все сети наших дочерних предприятий и филиалов мощностью до 0,4 кВт, чтобы получать более точную навигацию при повреждениях. Второе — реализовать техучет всех трансформаторных подстанций и т.д., чтобы локализовать узлы, где у нас наблюдаются максимальные потери. На стратегическую перспективу до 2030 года главная задача — построение цифровой сети для интеллектуального учета ситуации, чтобы в режиме онлайн мы видели не только показания потребления электроэнергии, но и параметры силы тока, напряжение, колебания в сети, могли фиксировать нарушения. Сегодняшняя сеть без этой системы существовать уже не может, — заявил на заседании в полпредстве по Сибирскому федеральному округу гендиректор ПАО «Россети» Павел Ливинский.

По его словам, формирование цифровой сети также позволит снижать потери. В среднем по стране они составляют сегодня около 9%, в регионах Сибири — 11%, а нормативный уровень 7% и меньше. При нормализации ситуации потери по стране могут снизится на 50 млрд, а в Сибири примерно на 10 млрд руб в год. Пилотный проект цифровой сети обкатан в Калининграде. В результате операционные затраты упали на 25%, а потери сократились с 23% до 13%. Кроме того, цифровая сеть позволяет дистанционно в автоматическом режиме локализовать место повреждения, сохраняя напряжение на остальных участках. Полученные опыт «Россети» теперь намерены тиражировать на всю страну. По словам Ливинского, соответствующее поручение дано руководителю ПАО «МРСК Сибирь» Виталию Иванову.

— Мы меняем приоритеты в утверждаемых инвестпрограммах в наших филиалах МРСК Сибири (входит в структуру ПАО «Россети»), чтобы от 20% до 30% направлялось на развитие цифровой сети. Планируем завершить переход к 2030 году. Окупаемость проекта составит 14-15 лет, — пояснил глава «Россетей».

Он обратился к представителями всех субъектов федерации Сибири с просьбой поддержать проект, отметив, что в округе ГК сталкивается с проблемами при консолидация сетевых активов.

— В рамках консолидации активов мы готовы рассматривать вопрос о выкупе сетевых организаций на выгодных условиях, брать в аренду муниципальное имущество, заключать договоры концессии, доверительного управления. Мы готовы принимать не только новые, но и изношенные, бесхозные объекты, заключать договоры в счет погашения задолженности. В перспективе мы планируем передавать объекты на баланс в «МРСК Сибирь», думаю, что за счет эффекта масштаба мы сможем учесть эти затраты в тарифе без соответствующего роста, — подчеркнул он.

Павел Ливинский отметил, что обсуждал вопрос о передаче сетей и с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. Однако, комментировать итоги обсуждения отказался. На сегодняшний день «Россети» в Новосибирске не представлены. Травников также заявил, что пока не готов говорить на эту тему.

— Давайте возьмем паузу, вы скоро получите официальный ответ. Думаю, что в ближайшее время компания «Россети» будет представлена в Новосибирской области, — прокомментировал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, отвечая на вопросы журналистов. — Это необходимо для консолидации управления, развития энергосистемы и сетевого хозяйства, перехода на новые технологии по транспортировке электроэнергии и ее доведению до потребителя, то есть для выстраивания системной работы.

По мнению Ливинского, за счет цифровизации сети в перспективе удастся решить и больную для предприятий Новосибирской области проблему: скачков напряжения в сети, которые наносят ущерб производственному процессу.

В энергосистеме Новосибирской области системообразующим электросетевым предприятием является АО «Региональные энергосистемы» (РЭС). В его состав входит 8 филиалов, расположенных на территории региона. Представительство компании открыто в Москве. По данным ЕГРЮЛ, учредителем компании значится ОАО «Новосибирскэнерго», которая ликвидирована 2015 году. Правопреемниками юрлица являются ОАО «Новосибирскэнергосбыт», ОАО «Сибэнергострой», ОАО «Генерация», АО «Электромагистраль» и ОАО «Региональные сети». Держателем реестра акционеров является АО «Регистратор Р.О.С.Т.». за 2016 год выручка компании составила 12,5 млрд, чистая прибыль — 454,6 млн руб, говорится в бухгалтерском отчете компании. Среднесписочная численность – 4407 человек. Стоимость основных средств компании на 31.12.2016 составляла 18,5 млрд руб, долгосрочные финансовые вложения – 3,1 млрд. На момент публикации материала комментарий в компании получить не удалось. Весной 2017 года на пресс-конференции в ТАСС гендиректор «Региональные электрические сети» сообщал, что компания планирует инвестировать в инфраструктуру около 1 млрд рублей ежегодно.

На текущий момент выручка всех территориальных сетевых организаций (ТСО) по округу составляет 71,2 млрд руб., из них 62% или 44,7 млрд руб приходится на филиалы и дочерние общества компаний «Россети», 27% — на частные территориальные сетевые организации (19,1 млрд, 129 ТСО, 7% на муниципальные сети (16 ТСО, 5 млрд руб), 3% на федеральные (2,4 млрд, 32 ТСО). Доля ТСО в общей выручке составляет 37%. При этом 27% ТСО в округе не получили паспорта готовности к работе в осеннем-зимний период, 56% не оборудованы резервными источниками мощности.

В Сибири ГК «Россеть» представлена в Алтайском, Красноярском и Забайкальском краях, Омской, Томской, Кемеровской областях, Республиках Алтай, Хакассия, Тыва и Бурятия.

Фото: автора

Юлия Данилова