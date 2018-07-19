Российско-Китайский молодёжный бизнес-инкубатор откроется в Новосибирске

Он проходит в нашем городе впервые.

23 июля в правительстве Новосибирской области состоится официальное открытие Российско-Китайского молодёжного бизнес-инкубатора (РКМБИ), сообщили в пресс-службе РКМБИ.

20 финалистов отборочного тура бизнес-инкубатора из г. Новосибирск, Россия и г. Чунцин (Китай) впервые встретятся в большом зале правительства Новосибирской области на открытии РКМБИ, которое станет отправным пунктом в начале образовательной программы в Новосибирске.

Отмечается, что часть программы состоит из открытых лекций, читать которые будут федеральные эксперты в области бизнес отношений с партнёрами из КНР. Обучение продлится 2 недели, после чего новосибирские участники отправятся в г. Чунцин, где будут презентовать свои работы.

В Новосибирске РКМБИ проходит впервые. Кроме Новосибирской области проект охватил ещё 10 российских субъектов: Алтайский край, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Брянская область, Кемеровская область, город Москва, Омская область, Ростовская область, Ульяновская область, Хабаровский край. Также 10 китайских городов: Гуанчжоу, Гуйчжоу, Чунцин, Харбин, Шеньян, Шеньжень, Цзилинь, Нанкин, Сиань, Циндао.

Федеральными операторами РКМБИ выступают: Китайский молодежный центр международных обменов, Российский Союз Молодёжи, Росмолодёжь.

Региональными операторами РКМБИ выступают: Клуб бизнес-коммуникаций «FRONT Office», ФГБОУ ВО СГУПС (Сибирский государственный университет путей сообщения).

Участие в программе позволит резидентам вывести бизнес-проекты на китайский рынок в ускоренные сроки. Участники получат возможность привлечения как китайских, так и российских инвестиций. По окончании процесса обучения резидентам выдадутся удостоверения государственного образца о повышении квалификации.

Фото: пресс-служба РКМБИ