Россияне потеряли от досрочного перевода средств пенсионных накоплений около 82 млрд рублей

В Новосибирской области около 60% граждан доверили свои средства с целью получения инвестиционного дохода частным управляющим компаниям и НПФ.

Общие потери россиян от досрочного перевода средств пенсионных накоплений по итогам переходной кампании 2015-2017 г.г. составили по данным Счетной палаты порядка 82-х миллиардов рублей. Речь идет о тех гражданах, которые подавали досрочные заявления о переводе средств пенсионных накоплений из ПФР в НПФ или из одного НПФ в другой не в установленные сроки и потеряли свой инвестиционный доход, сообщили в ОПФР по Новосибирской области.

— В соответствии с действующим законодательством граждане имеют право самостоятельно выбрать страховщика, то есть того, кто будет управлять их пенсионными накоплениями (ПФР или НПФ). При этом с 2015 года гражданин может поменять одного страховщика на другого (один пенсионный фонд на другой) без потери дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений, только один раз в пять лет. В случае же отрицательного результата инвестирования средства передаются вообще с уменьшением средств пенсионных накоплений на сумму инвестиционного убытка, — напомнили в пенсионном фонде.

Отмечается, что потерь инвестиционного дохода можно избежать, если менять страховщика пенсионных накоплений не чаще чем раз в 5 лет, поэтому необходимо принимать взвешенное решение по данному вопросу.

Негосударственные пенсионные фонды предоставляют информацию о средствах пенсионных накоплений при обращении застрахованных лиц в НПФ. На сегодняшний день Госдумой рассматривается законопроект, который обяжет НПФ информировать граждан о возможных финансовых потерях при досрочной смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию.

Для того чтобы узнать, в каком году переводились средства пенсионных накоплений новому страховщику, и когда произведена последняя фиксация средств (для отчета 5-летнего срока), достаточно на сайте ПФР или портале госуслуг заказать справку о состоянии индивидуального лицевого счета, в которой и отображается данная информация.

В ОПФР подчеркнули, что для перевода средств, если было принято такое решение, необходимы и договор, и заявление. Заявление о переводе средств пенсионных накоплений можно подать только лично. Для этого можно обратиться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ.

Заявление можно подать и через Интернет в личном кабинете на портале госуслуг или на сайте ПФР. Электронное заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. Еще один способ подачи заявления – по почте. В этом случае установление личности гражданина и проверка подлинности его подписи осуществляется нотариусом.

Если гражданин в течение года подавал несколько заявлений, то к рассмотрению в ПФР будет принято последнее.

Если вы меняете управляющую компанию, то страховщик у вас остается прежний – ПФР.

В Новосибирской области порядка 1 млн. граждан имеют пенсионные накопления, и около 60% доверили свои средства с целью получения инвестиционного дохода частным управляющим компаниям и негосударственным пенсионным фондам.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru