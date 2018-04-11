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«Ростелеком» представил информационную систему для борьбы с правонарушениями

  • 11/04/2018
Ростелекосм

Система создает единую базу данных и аналитики, которая на порядок увеличивает скорость обработки и обмен информацией между различными ведомствами.

«Ростелеком» представил участникам международного форума-выставки «Городские технологии» в Новосибирске информационную систему «Административная комиссия», которая позволит снизить количество правонарушений, сообщили в пресс-службе компании.

Система создает единую базу данных и аналитики, которая на порядок увеличивает скорость обработки и обмен информацией между различными ведомствами. Кроме того, представленное решение имеет собственную справочную нормативно-правовую базу и возможность автоматического формирования документов. Все это позволяет своевременно фиксировать информацию о правонарушениях и отслеживать процесс оплаты административных взысканий.

В пресс-службе напомнили, что сейчас в Новосибирске не все правонарушения оформляются в установленный законом двухнедельный срок, соответственно, штрафы остаются неоплаченными. Оптимизация процесса обработки позволит исключить подобные риски и полностью контролировать документооборот и исполнение предписаний.

«Ростелеком» работает над проектом совместно с воронежской компанией Angels IT, которая ранее автоматизировала центры фиксации правонарушений в сфере дорожного движения в нескольких регионах России. В Казани, где система «Административная комиссия» действует с 2015 года, количество оплаченных штрафов возросло с 30 до 80 процентов, так как вся информация консолидируется в базе и лишает возможности «решать вопросы» на месте.

— Мэрия Новосибирска положительно оценила возможности программного продукта, который компания продемонстрировали на форуме «Городские технологии». Поэтому уже в текущем году мы будем предлагать внедрение этого решения в городскую среду. Основная задача интеграции «Административной комиссии» – обеспечить общественный порядок, ведь все правонарушения сказываются на безопасности жителей. И мы стараемся помочь сибирской столице решить эту проблему, разрабатывая дополнительные механизмы соблюдения правопорядка, — отметил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.

После реализации проекта провайдер цифровых услуг будет осуществлять техническую поддержку «Административной комиссии» на территории Новосибирска. В перспективе система может быть внедрена в комплекс «Умный город».

Фото: предоставлено пресс-службой компании

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