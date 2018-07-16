Ростех займется развитием Единой информационной системы госзакупок

Идет подготовка к началу опытной эксплуатации системы с 1 марта 2017 года.

Правительство России выбрало Госкорпорацию Ростех единственным исполнителем государственных контрактов с Федеральным казначейством по развитию и эксплуатации Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) в 2017–2018 гг. В контуре Ростеха комплексным обслуживанием ЕИС займется АО «РТ-Проектные технологии», сообщили в пресс-службе Госкорпорации.

В основу проекта развития ЕИС заложены такие ключевые элементы, как создание справочников (классификаторов), каталогов продукции, баз данных средневзвешенных (референтных) цен, аналитической системы.

— Уже в ближайшее время будет обеспечен сквозной процесс реализации проекта развития ЕИС, от системного планирования закупок до заключения контрактов. При этом на этапе планирования будет проводиться автоматическое формирование справочников, классификаторов и каталогов на все товарные группы, а также прозрачного механизма конкурентного ценообразования и оценки результатов работ и оказания услуг. Работу ЕИС будет поддерживать функция автоматического предупреждения о возможных отклонениях как в ценовых, так и в качественных показателях, — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что преимуществом данного подхода является возможность автоматического анализа больших объемов информации в режиме онлайн с формированием предварительных рекомендаций по ценам всем участникам закупок, включая контрольно-надзорные органы.

— Это позволит госзаказчикам не только сравнивать стартовые цены, сокращать количество рутинных операций по ручному вводу и анализу больших объемов данных, принимать своевременные и взвешенные решения, но и уменьшать коррупционную составляющую и обеспечивать реальное снижение цен. Контролирующие органы, в свою очередь, получат дополнительный превентивный инструмент для недопущения нарушений в области закупочной деятельности, — уточнили в Госкорпорации.

В настоящее время Ростех в рамках совместных рабочих групп с Федеральным казначейством приступил к разработке системного проекта по развитию функциональности ЕИС. Эта работа будет проводиться силами отечественных разработчиков на основе российского программного обеспечения с открытым исходным кодом.

В контуре Ростеха все работы по ИАС выполняет АО «РТ-Проектные технологии». Проект реализуется совместно с Минздравом, Минфином, Казначейством России, Минэкономразвития, Минкомсвязью. В настоящее время ИАС разработана. Проводятся мероприятия по развертыванию системы в центре обработки данных заказчика – Минздрава России. Идет подготовка к началу опытной эксплуатации системы с 1 марта 2017 года.

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