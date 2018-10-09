РСХБ зафиксировал резкий рост спроса на инвесткредиты для АПК

При минсельхозе региона создается проектный офис для решения вопросов инвестиционного кредитования отрасли.

— По итогам 9 месяцев 2018 года мы наблюдаем значительный рост объема инвестиционного кредитования — 46% до 2,2 млрд рублей. На прошлой неделе одобрены дополнительные реестры заемщиков. До конца недели мы выдадим дополнительно 100 млн рублей. Это кредиты на покупку доильных залов, приобретение сельхозтехники, — рассказал на комитете по АПК областного парламента региональный директор АО «Россельхозбанк» (РСХБ) Станислав Тишуров.

Он также отметил, что банк приступил к финансированию проекта АО «Кудряшевское», который анонсировался в июне 2018 года. Речь идет о строительстве третьей очереди свинокомплекса. В целом в портфеле инвесткредитов 878 млн пришлось на заемщиков из Новосибирского, 789 млн — из Маслянинского и 346 млн из Коченевского районов.

— Сейчас мы занимаемся созданием при минсельхозе области проектного офиса. Это будет центр компетенции, где будут решаться вопросы инвестиционного кредитования АПК, — добавил Тишуров. — Через него мы сможем развить инвестиционный потенциал наших районов.

По его информации, в рамках реализации программы льготного кредитования в Новосибирской области утверждены реестры заемщиков с заявками в размере 30,7 млрд рублей. На инвестиционные кредиты приходится 24,6 млрд рублей, из них 22,8 млрд — на Новосибирский филиал «Россельхозбанка». В основном это крупные проекты, где инвестиционная фаза составляет от года до трех лет, соответственно, средства будут выбираться компаниями в течение трех лет.

Напомним, несколько месяцев Станислав Тишуров занимал должность вице-губернатора Новосибирской области по развитию села, но в начале октября принял решение уйти с госслужбы и вернуться в банк.

Интерес предприятий АПК к инвестициям банкир назвал не случайным, отметив, что рентабельность ряда сегментов в целом по стране выглядит очень интересной: в отрасли тепличного овощеводства она составляет 49%, рыбоводства — 36%, молочного животноводства — 34%, мяса индейки — 31%, овощеводства открытого грунта — 29%, свиноводства — 28%, мясного скотоводства — 26%, рыбопереработки — 21%, производстве зерновых и масличных культур — 19%, лесозаготовке — 16%, бройлерном птицеводстве — 15%, производстве молочных продуктов — 12%, мясных — 10%, яичном птицеводстве — 8%. Однако, часть отраслей АПК, по его словам, являются проблемными, что сказывается на интересе к ним инвесторов: масложировая продукция, мукомольно-крупяная промышленность — рентабельность около 5%.

Депутаты предложили Тишурову и представителям регионального минсельхоза предоставить аналогичную картину по рентабельности отраслей, актуальную для АПК Новосибирской области, которая может серьезно отличаться от общероссийских данных. Председатель совета директоров ОАО «Половиновский элеватор», депутат Денис Субботин попросил выделить из списка кредиторов и инвестпроектов четырех крупнейших представителей отрасли: ООО «Сибирская Нива», ОО КФХ «Русское поле», АО «Кудряшевское» и ЗАО племзавод «Ирмень». По его словам, тогда можно будет увидеть более реальную картину в АПК области. В частности, депутаты отметили, что сложная ситуация сейчас складывается в птицеводстве региона.

За 9 месяцев 2018 года «Россельхозбанк» выдал в Новосибирской области кредиты на 6,6 млрд рублей, на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 2,2 млрд составили инвесткредиты, 4,3 млрд — краткосрочное кредитование. Портфель коротких кредитов снизился на 369 млн рублей. По оценкам Тишурова, это связано с климатическими особенностями посевной и уборочной 2018 года. На проведение сезонно-полевых работ РСХБ в области выдал 3,2 млрд рублей (+15%), из них 1,1 млрд составили льготные кредиты. За займами обратились 120 компаний (+7%). На долю РСХБ приходится 87% кредитов, выданных АПК региона, 77% на сегмент сезонно-полевых работ.

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