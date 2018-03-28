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Руслан Власов может войти в новосибирское правительство

  • 28/03/2018
власов

По информации источника Infopro54, его кандидатура рассматривается на пост министра ЖКХ.

Как сообщил Infopro54 источник, близкий к правительству региона, пост министра ЖКХ Новосибирской области, вместо Евгения Кима, который в апреле уходит в отставку. Может занять эксгендиректор ОАО «СИБЭКО» Руслан Власов.

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Эту информацию подтвердили и несколько депутатов регионального парламента.

— Я слышал об этом. Знаю, что желание у Власова занять эту должность есть. Он местный, новосибирец. На мой взгляд, достаточно молодой, но это полномочия губернатора — назначать министров. Назначат — будем работать, — отметил один из собеседников Infopro54.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Заксобрания Евгений Покровский отметил, что он не в курсе, но считает, что кандидатура Руслана Власова «вполне достойная».

— Он опытный и ответственный специалист. Мы с ним работали, знаем его компетентность и грамотность во многих вопросах, связанных с ЖКХ. Если это назначение произойдет, думаю, что депутаты будут благодарны, — добавил Покровский.

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Руслан Власов родился в 1980 году. Имеет два высших образования: окончил Томский Политехнический Университет по специальности котло- и реакторостроение, Томский электротехнический институт по специальности электротехнические сети и системы. С 2002 года работает в сфере электроэнергетики: прошел трудовой путь от машиниста-обходчика до первого заместителя генерального директора АО «СИБЭКО». В августе 2016 совет директоров ОА «СИБЭКО» принял решение назначить его генеральным директором компании. В сентябре 2016 он также был избран председателем совета директоров ПАО НПО «Элсиб». В марте 2018 Власов покинул пост в энергокомпании и на заводе после покупки того как «СИБЭКО» купила СГК.

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