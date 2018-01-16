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Рыбаки пробивают доступ к заморным водоемам

  • 16/01/2018
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Сейчас гражданам запрещено сетями вылавливать рыбу в замерзших озерах, даже если она массово погибает от недостатка кислорода.

— В Новосибирской области в зависимости от гидрологического режима на учете числится от 3,5 до 4 тыс озер. Из них не более 2 тыс имеют рыбохозяйственное значение. За исключением Сартлана и озера Хорошее все остальные водоемы заморные, так как при глубине в среднем в 2 метра промерзают в сильные холода и рыба начинает гибнуть из-за недостатка кислорода, — констатировал руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области Юрий Марченко. — Исторически это очень серьезно сказывается на деятельности рыбохозяйственного комплекса региона. К примеру, в 1972 году объем добычи на озере Чаны составлял 300 тонн, а перед этим 7,5 тыс.

По его словам, у юрлиц в период масштабных заморных явлений не возникает проблем с работой, но со сложностями сталкиваются граждане, которые осуществляют любительский лов с применением сетей. Это ограничено правилами Росрыболовста 2008 года.

— Это и есть тот камень преткновения, который временами создает серьезное напряжение. Есть природный ресурс, который пропадает, с точки зрения человека, и его можно было бы взять, — пояснил Марченко. – Мы обращались в Минсельхоз РФ, в Правительство РФ, выработали формулу работы с заморными водоемами, в 2016 году был оформлен проект приказа федерального минсельзхоза, предполагающий разрешение осуществления гражданами любительского и спортивного рыболовства сетями. Документ  определил период установления заморных процессов и порядок действия уполномоченных органов. Проект был разослан в субъекты РФ, получено согласование, но возник вопрос юридического характера: что такое заморное явление — в российском законодательстве такой термин отсутствует.

Росрыболовство пытается отредактировать это понятие, но единое решение до сих пор не принято. Между тем с обращениями урегулировать ситуацию по заморным водоемам к представителям исполнительной и законодательной власти постоянно обращаются жители сельских районов области. Каждый год, когда наступает сезон, возникают конфликты: собираются рыбаки и предъявляют претензии к власти.

Региональный департамент охраны природы предлагает в 2018 году довести эту работу до конца, чтобы юридические лица и граждане могли, в случае установления на водоеме заморных явлений, осуществлять из него вылов рыбы. Юрилицам, работающим на территории, предлагается разрешить привлекать на временные работы заинтересованных граждан. Эта схема организации работы уже обсуждалась между врио министра природных ресурсов и экологии области Александром Дубовицким и руководителем Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Владимиром Султановым. Он подтвердил, что федеральные органы готовы пойти на встречу и найти решение по снятию наиболее напряженных процессов.

— Предлагаем вновь обратиться в Минсельхоз РФ, чтобы внести поправки в существующее законодательство, — пояснил Дубовицкий. — Кроме того, мы направим запросы главам муниципальных образований области, чтобы обобщить информацию о потребностях населения, провести обследование заморных водоемов. В случае согласования изменений на федеральном уровне, предполагаем, что рыбохозяйственные организации получат право заключать с гражданами договоры на вылов рыбы. В других регионах РФ эта технология уже отработана.

На каких условиях граждане будут допускаться на заморные водоемы и будут ли они обязаны платить за вылов рыбы Дубовицкий не уточнил, отметив, что это будет зависеть от позиции главы конкретного муниципального образования.

— Это не означает, что каждый год рыба из всех заморных озер будет вылавливаться подчистую. Нужно отладить систему, позволяющую организовать этот вылов, если в результате заморных явлений рыбе именно в конкретном озере грозит гибель. Статистика показывает, что это может происходить раз в несколько лет, — добавил он. — В 60-х годах прошлого века такой механизм действовал и никаких нареканий не возникало.

Депутаты регионального парламента решили выйти с обращением к врио губернатора Новосибирской области, чтобы инициировать новое рассмотрение корректировок в закон на федеральном уровне. Законодатели рассчитывают, что инициатива получит поддержку в других субъектах РФ, где развивается рыбохозяйственная отрасль.

Фото: Наталья Коробицына

Юлия Данилова

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