Для аудитории 16+

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Точка зрения
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Рыбохозяйственные предприятия Новосибирска увеличили добычу на 20%

  • 16/01/2018
пелядь

Объем промышленного лова вырос на 24%.

— По предварительным данным в 2017 году в Новосибирской области добыто 8246 тонн рыбы или 120% к показателю 2016 года. По промышленному лову добыто 6626 тонн — темп роста 124%, по товарному рыболовству 1620 тонны — 104%, — рассказал на комитете по АПК регионального парламента руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области Юрий Марченко.

Ранее Марченко отмечал, что по итогам 2017 года предприятия отрасли намерены добыть на водоемах области более 7 тыс тонн рыбы.

Рыбохозяйственные компании Новосибирска намерены добыть более 7 тыс тонн

К особенностям промыслового сезона 2017 Юрий Марченко отнес тот факт, что предприятия отрасли впервые приблизились к освоению рекомендуемым Росрыболовством объёмам добычи. На 2017 год рыбохозяйственные организации региона получили распределение на промышленный вылов 7332 тонны — освоено 90,4%, а в предыдущие годы этот показатель находился на уровне 50-60%.

— На озеро Чаны, который является основным рыбохозяйственным водоемом Новосибирской области, в 2017 году было распределено 4106 тонн — из них  99,4% освоено. То есть все 5 организаций, работающие на озере фактически освоили доведенные до них объемы, — констатировал Марченко.

Кроме того, руководитель департамента обратил внимание на то, что в производстве и добыче товарной рыбы 924 тонны пришлось на пелядь. В лучший период за всю историю рыболовства области — 1080 тонн.

— В достижении этого показателя большую роль сыграли инвестиционные программы, которые реализует группа компаний, работающая на основной акватории — озеро Чаны и Сартлан. Она использует технологии, зарекомендовавшие себя в советской экономике, зарыбляя Сартлан личинками пеляди и формируя условия для производства высококачественной рыбы, — уточнил глава департамента.

О какой компании идет речь он не сказал, но в промышленных масштабах разведением личинок пеляди в регионе занимается ОАО «Новосибирскрыбхоз», которая входит в ГК «Камшат». В составе «Новосибирскрыбхоза» три рыбопитомника и четыре рыбхоза —филиала.

В Барабинском районе появится уникальное рыбоперерабатывающее предприятие

В сентябре ГК открыла в Барабинске рыбоперерабатывающий завод — СХПК «Рыболовецкий колхоз Красный Моряк». В 2017 году компания выпустила в Сартлан 80 тонн (3200 тыс. штук) молоди сазана и 145,8 тонны (8101 тыс. штук) пеляди.

Фото: с сайта ТвойТрофей.ру

 

Популярное с сайта

Более трети автовладельцев в 2017 году оформили ДТП по европротоколу

16/01/2018
Средняя выплата при урегулировании в рамках такой процедуры в прошлом году составила 27,4 тыс. рублей.

Новосибирская область получила федеральную субсидию в размере 90 млн рублей

16/01/2018
Ее размер определялся, исходя из объема федеральных налогов и таможенных пошлин, уплаченных резидентами парка.

Ученые ИАиЭ СО РАН научили квадрокоптеры сопровождать движущийся объект

16/01/2018
Перед учеными стояла задача научить квадрокоптер следовать заданной траектории.

Мнение

В 2017 году стало больше заявок от инвесторов, заинтересованных выйти в Новосибирск

Все материалы

Аграриев проконсультируют перед посевной

16/01/2018

Рыбаки пробивают доступ к заморным водоемам

16/01/2018

Областной закон о поддержке сельхозпроизводителей доработают

16/01/2018

Банк Акцепт продляет акцию для юридических лиц и ИП

16/01/2018

«НЭВЗ-Керамикс» нашли покупателя

15/01/2018

В магазины ГК «Обувь России» начала поступать обувь новой весенне-летней коллекции

15/01/2018

Продукция компании «Балтика» появится во всех ресторанах сети Burger King

15/01/2018

Через региональные рейсы Толмачево прошло около 700 тыс пассажиров

15/01/2018

Через новосибирский аэропорт прошло более 29 тыс тонн грузов

15/01/2018

Толмачево ускорит строительство инфраструктуры

15/01/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag