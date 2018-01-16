Рыбохозяйственные предприятия Новосибирска увеличили добычу на 20%

Объем промышленного лова вырос на 24%.

— По предварительным данным в 2017 году в Новосибирской области добыто 8246 тонн рыбы или 120% к показателю 2016 года. По промышленному лову добыто 6626 тонн — темп роста 124%, по товарному рыболовству 1620 тонны — 104%, — рассказал на комитете по АПК регионального парламента руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области Юрий Марченко.

Ранее Марченко отмечал, что по итогам 2017 года предприятия отрасли намерены добыть на водоемах области более 7 тыс тонн рыбы.

➥ Рыбохозяйственные компании Новосибирска намерены добыть более 7 тыс тонн

К особенностям промыслового сезона 2017 Юрий Марченко отнес тот факт, что предприятия отрасли впервые приблизились к освоению рекомендуемым Росрыболовством объёмам добычи. На 2017 год рыбохозяйственные организации региона получили распределение на промышленный вылов 7332 тонны — освоено 90,4%, а в предыдущие годы этот показатель находился на уровне 50-60%.

— На озеро Чаны, который является основным рыбохозяйственным водоемом Новосибирской области, в 2017 году было распределено 4106 тонн — из них 99,4% освоено. То есть все 5 организаций, работающие на озере фактически освоили доведенные до них объемы, — констатировал Марченко. Кроме того, руководитель департамента обратил внимание на то, что в производстве и добыче товарной рыбы 924 тонны пришлось на пелядь. В лучший период за всю историю рыболовства области — 1080 тонн.

— В достижении этого показателя большую роль сыграли инвестиционные программы, которые реализует группа компаний, работающая на основной акватории — озеро Чаны и Сартлан. Она использует технологии, зарекомендовавшие себя в советской экономике, зарыбляя Сартлан личинками пеляди и формируя условия для производства высококачественной рыбы, — уточнил глава департамента.

О какой компании идет речь он не сказал, но в промышленных масштабах разведением личинок пеляди в регионе занимается ОАО «Новосибирскрыбхоз», которая входит в ГК «Камшат». В составе «Новосибирскрыбхоза» три рыбопитомника и четыре рыбхоза —филиала.

➥ В Барабинском районе появится уникальное рыбоперерабатывающее предприятие

В сентябре ГК открыла в Барабинске рыбоперерабатывающий завод — СХПК «Рыболовецкий колхоз Красный Моряк». В 2017 году компания выпустила в Сартлан 80 тонн (3200 тыс. штук) молоди сазана и 145,8 тонны (8101 тыс. штук) пеляди.

Фото: с сайта ТвойТрофей.ру