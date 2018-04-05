РЖД запустила ускоренную доставку грузов

Из Москвы до Новосибирска груз дойдет за 6–7 суток, что сопоставимо с автомобильными перевозками.

Компания «РЖД Логистика» запустила регулярный сервис доставки сборных грузов из Москвы в Новосибирск в ускоренных контейнерных поездах, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Регулярные отправки осуществляются в крупнотоннажных контейнерах по расписанию три раза в неделю (понедельник, среда, пятница). Сроки доставки составляют 6–7 суток, что сопоставимо с автомобильными перевозками и в два раза быстрее по сравнению со стандартной перевозкой в крытых вагонах и одиночных контейнерах. При этом транспортировка в крупнотоннажных контейнерах является более доступной (5 руб. за 1 кг) и обеспечивает максимальную сохранность груза.

Консолидация груза производится в Москве на железнодорожной станции Кунцево-2, в Новосибирске выдача груза осуществляется на складе «РЖД Логистики».

Для удобства клиентов специалисты компании готовы предложить целый комплекс дополнительных сервисов по организации «первой и последней мили», упаковке, погрузочно-разгрузочным работам и другие виды услуг.

Этот сервис предоставляется в рамках направления «РЖД Экспресс» по доставке мелких и сборных партий грузов как физическим, так и юридическим лицам (субъектам малого и среднего предпринимательства, грузовладельцам, экспедиторам и др.). Среди наиболее востребованных к перевозке грузов – личные вещи, продукция полиграфии, технической промышленности и машиностроения, изделия из пластмасс, строительные материалы и т.д.

Фото: Gensa Gensa