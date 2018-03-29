С 1 апреля вырастут тарифы на пересылку писем и бандеролей по России

Не изменится только тариф на простое письмо весом до 20 граммов.

С 1 апреля 2018 года повысится стоимость услуг по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей), предоставляемых ФГУП «Почта России». Соответствующий приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) размещен на официальном интернет-портале правовой информации

Не изменится тариф на простое письмо до 20 граммов, его отправка обойдется в 22 рубля. Останется со старой ценой простая бандероль и доплатеж за лишние 20 граммов к любым письмам. Их стоимость не повысили, так как это социально значимые и массовые услуги.

Другие регулируемые тарифы вырастут. Например, предельный уровень цены за пересылку простой почтовой карточки поднимется всего на рубль (с 16 до 17 рублей). А вот заказная карточка имеет трек-номер. Ее доставку можно отследить, как и доставку заказного письма. Отправка такой карточки вырастет в цене с 33 до 37 рублей. Заказное письмо весом до 20 граммов станет дороже на пять рублей (46 рублей), а письмо с объявленной ценностью до 20 граммов — на десять (105 рублей).

Бандероли тоже станут дороже. Заказная весом 100 граммов обойдется в 66 рублей. С 33 до 35 рублей за каждые 500 граммов веса увеличен предельный уровень тарифа за каждую перегрузку бандероли с объявленной ценностью, пересылаемую воздушным транспортом.

Фото: пресс-служба регионального отделения Почта России