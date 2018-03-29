Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

С 1 апреля вырастут тарифы на пересылку писем и бандеролей по России

  • 29/03/2018
цвпп1_1

Не изменится только тариф на простое письмо весом до 20 граммов.

С 1 апреля 2018 года повысится стоимость услуг по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей), предоставляемых ФГУП «Почта России». Соответствующий приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) размещен на официальном интернет-портале правовой информации

Не изменится тариф на простое письмо до 20 граммов, его отправка обойдется в 22 рубля. Останется со старой ценой простая бандероль и доплатеж за лишние 20 граммов к любым письмам. Их стоимость не повысили, так как это социально значимые и массовые услуги.

Другие регулируемые тарифы вырастут. Например, предельный уровень цены за пересылку простой почтовой карточки поднимется всего на рубль (с 16 до 17 рублей). А вот заказная карточка имеет трек-номер. Ее доставку можно отследить, как и доставку заказного письма. Отправка такой карточки вырастет в цене с 33 до 37 рублей. Заказное письмо весом до 20 граммов станет дороже на пять рублей (46 рублей), а письмо с объявленной ценностью до 20 граммов — на десять (105 рублей).

Бандероли тоже станут дороже. Заказная весом 100 граммов обойдется в 66 рублей. С 33 до 35 рублей за каждые 500 граммов веса увеличен предельный уровень тарифа за каждую перегрузку бандероли с объявленной ценностью, пересылаемую воздушным транспортом.

Фото: пресс-служба регионального отделения Почта России

 

Популярное с сайта

Для тех, кто верит в свой бизнес

29/03/2018
Региональные предприятия уже приспособились к новым экономическим реалиям и постепенно начинают задумываться о том, как расширить производство, чтобы занять освободившиеся ниши, либо оценивают новые сегменты рынка.

На трагедии зарабатывают социальный капитал

29/03/2018
При получении информации, которая вызывает сильную эмоциональную реакцию, ставьте себя на паузу.

Автостат: HyundaiCreta— лидер продаж в регионе

29/03/2018
Компактный кроссовер HyundaiCreta лидирует в ТОП-10 продаж в Новосибирской области с начала 2018 года по данным аналитического агентства «Автостат».

Мнение

Нужно четко понимать, что вы и компания — не одно и то же

Все материалы

Открытые перспективы Китая

29/03/2018

Для тех, кто верит в свой бизнес

29/03/2018

На трагедии зарабатывают социальный капитал

29/03/2018

Автостат: HyundaiCreta— лидер продаж в регионе

29/03/2018

Руслан Власов может войти в новосибирское правительство

28/03/2018

Механизм реабилитации вступает в силу

28/03/2018

Эксперты ФАТФ могут приехать на беседу с бизнесом в регионы Сибири

28/03/2018

ГК «Восток-Моторс» станет официальным дилером марки LEXUS в Новосибирске

28/03/2018

В Чистой Слободе построят станцию наземного метро

28/03/2018

До конца года «Сколково» планирует привлечь более 50 резидентов из Новосибирска

27/03/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag