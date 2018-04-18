С 1 мая в детсадах Новосибирска начинается комплектование групп

Дошкольные учреждения города Новосибирска готовы принять более 17 500 детей.

В Новосибирске идёт подготовка к ежегодному комплектованию дошкольных учреждений, которое будет проходить с 1 мая по 31 августа текущего года. В осенний период проводится процедура доукомплектования, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что предполагаемое количество выпускников дошкольных учреждений составит более 16 000. Более 17 500 детей дошкольного возраста готовы принять дошкольные учреждения города Новосибирска, а именно около 4 500 детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет и более 13 000 детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет. Однако специалисты указывают на необходимость учитывать процессы миграции населения. Так, за период с 30.09.2017 по 16.04.2018 на очередь для получения места в детском саду зарегистрировано 3 113 детей в возрасте от 3 до 7-ми лет. Общая численность воспитанников детских садов за последние три года увеличилась на 4 288 человек и составила 83 992.

— В мае родителям, детям которых исполнилось три года, и кто стоит на очереди на получение места в детский сад, нужно обязательно поинтересоваться, не подошло ли время получения путевки, — напомнили в мэрии.

Информацию о продвижении очереди можно узнать при личном обращении по месту постановки на очередь при предъявлении паспорта и свидетельства о рождении ребенка, либо в личном кабинете на портале госуслуг.

Специалисты обращают внимание: чем более организованно и активно родители будут получать путёвки-направления и предоставлять их в дошкольные образовательные учреждения, тем эффективнее пройдёт процесс комплектования. Затягивать с подачей документов в детский сад не стоит – путёвки, которые не были получены в летний период комплектования, будут предоставлены согласно очереди другим детям в период доукомплектования.

Для зачисления детей в группу компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленности, родителям (законным представителям) необходимо пройти территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). Заключение с рекомендациями ПМПК необходимо предоставить в отдел образования администрации того района, в котором ребенок стоит на очереди в детский сад, либо руководителю образовательного учреждения.

На очередь малышей ставят с рождения. Для этого нужно подать заявление в отдел образования администрации района (по месту проживания), через МФЦ «Мои документы», либо через личный кабинет на портале госуслуг.

В детский сад принимают детей в соответствии с уставом образовательной организации. Группы формируются по возрастному принципу, а именно:

— первая младшая группа — для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет или от 2 до 3 лет;

— вторая младшая группа — для детей от 3 до 4 лет;

— средняя группа — для детей от 4 до 5 лет;

— старшая группа — для детей от 5 до 6 лет;

— подготовительная группа — для детей от 6 до 7 лет.

В настоящее время на территории Новосибирска работают 270 дошкольных образовательных учреждений, из них муниципальных – 244, ведомственных — 14, негосударственных — 12. Особенностью города Новосибирска является то, что программа дошкольного образования успешно реализуется также и в 35-ти общеобразовательных школах, имеющих дошкольные группы. В них созданы благоприятные условия для обеспечения преемственности в воспитании, обучении и развитии обучающихся.

Для обеспечения доступности услуг дошкольного образования предусмотрен также охват детей вариативными формами дошкольного образования. В настоящее время на территории Новосибирска функционируют группы кратковременного пребывания — 122 группы (1 819 детей), группы раннего развития, «семейные детские сады» (15 групп/53 ребенка).

Фото: pixabay.com, автор- Design_Miss_C