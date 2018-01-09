С 1 января 2018 года в России введена новая форма полиса ОСАГО

Новые бланки дополнены QR-кодом, содержащим всю необходимую информацию о договоре.

С 1 января в России введена новая форма полисов ОСАГО. Новые бланки дополнены QR-кодом в верхнем правом углу, при помощи которого можно получить сведения о договоре ОСАГО на сайте РСА в режиме онлайн. При помощи этого кода и приложения на телефоне можно перейти на сайт РСА и получить подробные сведения о данном страховом полисе, сообщили в пресс-службе РСА.

Как подчеркнули в РСА, внедрение QR-кода направлено на повышение защиты полисов от подделок. Старая форма полиса без QR-кода будет использоваться до 1 июля 2018 года.

Напомним, в 2016 году было принято решение об использовании улучшенной защиты бланков ОСАГО. Использование водяных знаков, сложного цветового фона и металлической нити должно было сократить количество подделок, но на практике оказалось, что мошенники смогли значительно быстрее адаптироваться к новым бланкам и научиться их подделывать.

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