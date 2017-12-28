С 1 января пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7 %

Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982 рубля 90 копеек.

В новом, 2018-м году индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров будет проведена не с 1 февраля, а с 1 января, сообщили в пресс-службе ОПФР по Новосибирской области.

— С 1 января 2018 года страховые пенсии, включая фиксированную выплату (аналог базовой части пенсии) неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7 %, что выше показателя прогнозной инфляции за 2017 год. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982 рубля 90 копеек, а для граждан, достигших 80-летнего возраста и инвалидов 1 группы — 9 965 рублей 80 копеек, а стоимость пенсионного балла — 81 рубль 49 копеек, — говорится в сообщении.

В пенсионном фонде напомнили, что страховые пенсии с учетом индексации с 2016 года выплачиваются только неработающим пенсионерам, таким образом, увеличение размеров пенсий произойдет у 610 тысяч получателей страховых пенсий в регионе. Средний размер страховой пенсии составит 13 697 рублей, а средний размер страховой пенсии по старости перешагнет 14-ти тысячный рубеж. Средний размер увеличения составит порядка 490 рублей.

Как только пенсионер прекращает трудовую деятельность, органы ПФР производят перерасчет с учетом проведенных индексаций.

Увеличение общей суммы выплат по линии ПФР в регионе в месяц за счет индексации произойдет на 367 миллионов рублей и составит 11,8 миллиардов рублей в месяц.

— Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2018 году, то пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут повышены работающим и неработающим пенсионерам ориентировочно на 4,1 %. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии превысит 9 тысяч рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13,7 тысяч рублей, — рассказали в ОПФР.

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы на прогнозный показатель уровня инфляции по итогам 2017 года — ориентировочно на 3,2 %.

Общие расходы Отделения ПФР по Новосибирской области в 2018 году на обеспечение пенсий и иных социальных выплат жителям региона составят порядка 142-х миллиардов рублей.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru