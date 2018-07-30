С 1 января система страхования банковских вкладов начнет работать для малых и микропредприятий

Размер страхового возмещения будет аналогичен размеру, действующему сейчас для физических лиц и индивидуальных предпринимателей — до 1,4 миллиона рублей.

Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, которым вносятся изменения в Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». С 1 января 2019 года систему страхования банковских вкладов предлагается распространить на малые и микропредприятия предприятия, сообщили в пресс-службе Заксобрания области.

Размер страхового возмещения будет аналогичен размеру, действующему сейчас для физических лиц и индивидуальных предпринимателей — до 1,4 миллиона рублей. Право на получение страховой выплаты в случае отзыва у банка лицензии вкладчик будет иметь только в случае, если сведения о нем содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на день возникновения страхового случая.

Напомним, ранее система страхования вкладов действовала только для физических лиц, а с января 2014 года и для частных предпринимателей. Изначально размер максимальной страховой компенсации составлял 700 тысяч рублей, однако, в декабре 2014 года Государственная Дума повысила эту сумму до 1,4 миллиона рублей.

Как заявил автор законодательной инициативы, председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, закон обеспечит защиту микропредприятий и малых предприятий от финансовых сложностей и будет способствовать развитию малого бизнеса. По оценке Анатолия Аксакова, под действие закона подпадают примерно 2,9 миллиона предпринимателей, субъектов микро — и малых предприятий в России, а общая сумма на их счетах составляет около 2 триллионов рублей.

— Любое улучшение возможностей для малого и среднего бизнеса, для граждан — это всегда великое дело, большое благо, которое люди встречают с удовольствием, — считает заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентин Сичкарев. — В этом и заключается обязанность государства: заботиться об интересах граждан, бизнеса, улучшении условий и гарантий для ведения бизнеса на территории страны, что, в свою очередь, ведет к пополнению федерального и регионального бюджетов.

По данным Новосибирскстата, в нашей области зарегистрировано около 140 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей). Новосибирская область сохраняет лидирующие позиции среди субъектов Сибирского федерального округа по количеству действующих на территории малых предприятий, их обороту, объему инвестиций в основной капитал, а также количеству занятых.

Фото: пресс-служба Заксобрания области