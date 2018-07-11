С 11 по 15 июля в Новосибирске пройдет юбилейная детская парусная регата «SIBERIA RIVER-2018»

Она соберет более 50 юных яхтсменов Сибири, а также республики Киргизстан.

C 11 по 15 июля 2018 года Новосибирск примет участников традиционной детской парусной регаты «SIBERIA RIVER», сообщили в пресс-службе федерации парусного спорта Новосибирской области.

Отмечается, что в этом году соревнования станут особенными, юбилейными. Они пройдут на акватории Новосибирского водохранилища уже в 10 раз.

— «SIBERIA RIVER-2018» соберет более 50 юных яхтсменов нескольких регионов Сибири. Заявки на участие подали спортсмены Новосибирска, Бердска, Красноярска, Железногорска, а также республики Киргизстан, — рассказали в федерации.

Состязания пройдут в нескольких классах яхт: «Оптимист» (гоночный одноместный швертбот международного класса со шпринтовым парусным вооружением, применяется для обучения детей основам парусного спорта), «Кадет» (двухместный швертбот с парусным вооружением типа бермудский шлюп) и «Луч-мини» (гоночный одноместный швертбот национального класса с парусным вооружением типа кэт). Дистанция будет установлена в районе дамбы Новосибирской ГЭС.

В последний день соревнований запланированы командные гонки в классе «Оптимист». Юные спортсмены выйдут на старт, чтобы бороться не только за личную победу, но и за командный результат: ребята должны не просто прийти к финишу первыми, но и собрать максимально выигрышную комбинацию на воде — это относительно новый формат гонок для Сибирского региона.

Программа соревнований:

11 июля

заезд участников соревнований

13:00 тренировочная гонка

12 июля

11:00 церемония открытия соревнований, я/к «Чкаловец»

12:30 – 17:00 гонки в классах «Оптимист», «Кадет», «Луч-мини»

13, 14 июля

11:00-17:00 гонки в классах «Оптимист», «Кадет», «Луч-мини»

15 июля

10:00-15:00 командные гонки в классе «Оптимист»

18:00 церемония награждения победителей (пляж Звезда)

Фото: предоставлено пресс-службой федерации парусного спорта Новосибирской области