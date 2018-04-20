С 21 апреля в регионе начнут действовать сезонные льготы на проезд в электричках

Региональное правительство компенсирует АО «Экспресс-Пригород» за перевозки граждан льготных категорий 38,1 млн рублей.

Жители Новосибирской области могут воспользоваться правом льготного проезда в пригородном железнодорожном транспорте. Сезонные льготы, по которым предоставляется скидка 50 %, начнут действовать с 21 апреля 2018 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский отметил, что сезонные льготы предусмотрены для следующих категорий граждан: «Ветеран труда РФ», «Ветеран труда Новосибирской области». Воспользоваться правом льготного проезда можно будет до 21 октября 2018 года. В этом году Правительством региона из областного бюджета запланировано компенсировать АО «Экспресс-Пригород» за перевозки граждан данных льготных категорий 38,1 млн рублей. Круглогодичные льготы на проезд в пригородном пассажирском транспорте действуют без изменений.

В минтрансе региона сообщили, что постепенный переход движения электропоездов пригородного сообщения с зимнего на летнее расписание начался с 9 апреля. Для перевозок пассажиров в летний период всего будет назначено 22 маршрута пригородных поездов по будням (10 пар) и 44 маршрута по выходным (22 пары).

Полностью движение пригородных электропоездов на летнее расписание перейдет с 29 апреля. Размеры движения в летний период 2018 года составят 76 пар по будням и 73 пары по выходным.

Фото: Gensa Gensa