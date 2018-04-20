Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

С 21 апреля в регионе начнут действовать сезонные льготы на проезд в электричках

  • 20/04/2018
вокзал

Региональное правительство компенсирует АО «Экспресс-Пригород» за перевозки граждан льготных категорий 38,1 млн рублей.

Жители Новосибирской области могут воспользоваться правом льготного проезда в пригородном железнодорожном транспорте. Сезонные льготы, по которым предоставляется скидка 50 %, начнут действовать с 21 апреля 2018 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский отметил, что сезонные льготы предусмотрены для следующих категорий граждан: «Ветеран труда РФ», «Ветеран труда Новосибирской области». Воспользоваться правом льготного проезда можно будет до 21 октября 2018 года. В этом году Правительством региона из областного бюджета запланировано компенсировать АО «Экспресс-Пригород» за перевозки граждан данных льготных категорий 38,1 млн рублей. Круглогодичные льготы на проезд в пригородном пассажирском транспорте действуют без изменений.

В минтрансе региона сообщили, что постепенный переход движения электропоездов пригородного сообщения с зимнего на летнее расписание начался с 9 апреля. Для перевозок пассажиров в летний период всего будет назначено 22 маршрута пригородных поездов по будням (10 пар) и 44 маршрута по выходным (22 пары).

Полностью движение пригородных электропоездов на летнее расписание перейдет с 29 апреля. Размеры движения в летний период 2018 года составят 76 пар по будням и 73 пары по выходным.

Фото: Gensa Gensa

Популярное с сайта

В посёлке «Горки Академпарка» будет построено 17 новых жилых домов

20/04/2018
Плановый срок окончания работ по строительству посёлка — 2020 год.

Площадь зеленых зон Новосибирска увеличилась на 2 гектара

20/04/2018
В Новосибирске 17 824 квадратных метра муниципальной земли передаются под объекты рекреационного назначения.

Банк УРАЛСИБ обнулил стоимость обслуживания для бизнеса в первый год его жизни

20/04/2018
Подключить пакет услуг «Начни с нуля» могут предприниматели, воспользовавшиеся сервисами регистрации бизнеса 1С-Старт или Мое дело.

Мнение

Бизнес ориентируется на звезды

Все материалы

ВТБ отменяет комиссию за снятие наличных средств с кредитных карт

20/04/2018

Банк УРАЛСИБ обнулил стоимость обслуживания для бизнеса в первый год его жизни

20/04/2018

Где выход из сибирского «зернового котла»?

20/04/2018

В микрорайоне «Родники» появится новая школа на 1100 учеников.

20/04/2018

В Сибирском банке ПАО Сбербанк кадровые перестановки

20/04/2018

«Экооператор» ищет 250 млн руб

20/04/2018

«УК «Биотехнопарк» обязали вернуть в бюджет 20,8 млн рублей субсидии

19/04/2018

Технопарк подтягивает корпорации

19/04/2018

Выручка ГК «Обувь России» в первом квартале составила более 2,2 млрд рублей

19/04/2018

Около 150 тыс новосибирцев могут не выпустить за долги за границу

19/04/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag