С 29 апреля на Оби откроется пассажирская навигация

Конкурс на право осуществления пассажирских перевозок водным транспортом в 2018 году выиграла компания ООО «Речфлот».

На реке Обь с 29 апреля стартуют пассажирские перевозки водным транспортом. Перевозки организованы по заказу областного минтранса и будут осуществляться на пригородной речной линии «Речной вокзал – Седова Заимка», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил, что конкурс на право осуществления пассажирских перевозок водным транспортом в 2018 году выиграла компания ООО «Речфлот».

Отмечается, что министерство совместно с профильными надзорными органами будет держать на контроле качество перевозок пассажиров, мониторить пассажиропоток.

В пресс-службе уточнили, что в майские праздники перевозки пассажиров будут осуществляться по отдельному расписанию – 29, 30 апреля, 1, 2 мая. С 4 мая перевозки пассажиров будут осуществляться по утверждённому на год расписанию: три раза в неделю со всеми остановочными пунктами – Речной вокзал, о. Кудряш, Ягодная, Черемушки, Новая Заря, Бибиха, Седова Заимка. Расписанием предусматривается выполнение одного оборотного рейса в день. Отправление по средам и воскресеньям с Речного вокзала в 8.00, прибытие на Седову Заимку в 11.05. Обратный рейс в 16.00, прибытие на Речной вокзал в 20.15. По пятницам теплоход будет отправляться с Речного вокзала в 19.00, прибытие на Седову Заимку в 22.05. Подробнее с расписанием можно ознакомиться здесь.

Размер провозной платы до о. Кудряш будет составлять 90 рублей, до пристани Седова Заимка – 130 рублей. Детский билет стоит 50% от тарифа. Порядок проезда граждан на пригородной речной линии и действие всех предусмотренных законодательством льгот остается прежним.

Предполагается, что пассажирская навигация на р. Обь продлится до 30 сентября.

Фото: rechflot54.ru