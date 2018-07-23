С начала года 600 млн рублей инвестировано в проект по строительству утиной фермы «Улыбино»

Объем производства мяса утки при выходе на полную мощность составит 18 тыс. тонн в год.

Проект «Строительство утиной фермы «Улыбино» по выращиванию утки породы «Пекинская» реализуется на базе комбикормового завода VEGA, премиксного завода «32 Зернопродукт» и ООО Птицефабрика «Улыбино» в Искитимском районе Новосибирской области. Птицефабрика полного цикла расположена в Искитимском районе на двух площадках общей площадью 400 гектаров, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Строительство производится по современным технологиям, обеспечивающим длительную эксплуатацию, энергоэффективность и экологичность. С начала года 627 млн рублей направлено на реализацию данного инвестпроекта, общая стоимость проекта составит 4,2 млрд рублей. Банк ВТБ оказывает финансовую поддержку проекта в сумме 2 млрд рублей в рамках кредитного соглашения с ООО Птицефабрика «Улыбино».

— Новосибирская область является крупнейшим производителем мяса птицы. По итогам 2017 года в сельскохозяйственных организациях произведено 81,2 тыс. тонн мяса птицы, что составляет 49% от всего объема произведенного мяса сельхозтоваропроизводителями Новосибирской области. Реализация инвестпроекта по строительству утиной фермы позволит обеспечить жителей области еще и собственным утиным мясом. Объем производства мяса утки при выходе на полную мощность составит 18 тыс. тонн в год, — подчеркнул врио заместителя губернатора Новосибирской области Станислав Тишуров.

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Новосибирской области