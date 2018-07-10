С начала года капуста подорожала в 2,3 раза

Плата за посещение детского ясли-сада выросла по сравнению с прошлым годом на 25,4 %.

В июне 2018 года цены на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с маем повысились на 0,1 %. Повышение произошло на непродовольственные товары — на 0,1 % и услуги — на 0,9 %. Цены на продовольственные товары снизились на 0,3 %, сообщили в Новосибирскстате.

По сравнению с декабрем 2017 года) сводный индекс потребительских цен по региону, по данным статистиков, составил 101,5%. Повысились цены на продовольственные товары – на 1%, непродовольственные товары — на 2,2% и услуги — на 1,3%.

— В группе продовольственных товаров наибольшие изменения претерпела группа плодоовощной продукции. Так, цены на белокочанную капусту выросли в 2,3 раза, столовую свеклу — в 1,9 раз, картофель и морковь — в 1,4 раза. Также повысились цены на виноград на 29,2 %, репчатый лук — на 17,3 %, лимоны — на 13,6 %, груши — на 12,4 %, яблоки — на 8,3 %. Понизились цены на свежие огурцы на 34,7%, свежие помидоры – на 18,5 %, апельсины — на 13,5 %, лимоны — на 9,7 %, бананы — на 5,5 %, — говорится в сообщении.

Значительное повышение цен произошло в группе рыбопродуктов. Так, повысились цены на соленые и копченые деликатесные продукты на 8,4 %, мороженые кальмары — на 3,8 %, рыбное филе — на 3,5 %, охлажденную и мороженую разделанную рыбу лососевых пород — на 3,4 %, мороженую неразделанную рыбу — на 3%. Снизились цены на соленую сельдь на 3,1%, живую и охлажденную рыбу — на 2,1 %, филе соленой сельди — на 1,9 %.

Среди прочих товаров произошло повышение цен на кетчуп на 16,5 %, фруктовые соки — на 15,6 %, натуральные консервированные, маринованные овощи — на 13,8 %, пшено — на 11,3 %, сахар-песок — на 10,5 %, шоколад — на 7 %, пшеничную муку — на 5,6 %. Снизились цены на гречневую крупу-ядрицу на 15,1 %, мясо индейки — на 4,6 %, горох и фасоль и натуральный растворимый кофе — на 4,4 %, сухие молочные смеси для детского питания — на 3,7 %, нежирный творог — на 3,3 %, бескостную говядину и мясной фарш — на 3,2 %.

Среди непродовольственных товаров изменение цен произошло на отдельные виды одежды и обуви для детей и взрослых. На большинство медикаментов цены также повысились.

Среди прочих товаров произошло повышение цен на пиломатериалы на 15,2 %, моторное топливо — на 9,4 %, инструменты и оборудование — на 5,7 %, табачные изделия — на 4,6 %, стиральные машины — на 4,1 %. Снижение произошло на ковры и ковровые изделия на 7,8 %, телевизор цветного изображения — на 5,5 %, персональные компьютеры — на 4,3 %, средства связи — на 3,2 %, часы — на 3 %.

Среди услуг значительное повышение наблюдалось на услуги пассажирского транспорта: проезд в купейном вагоне скорого фирменного и нефирменного поездов — на 20,6 % и 20,3 % соответственно, проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного и нефирменного поездов — на 19,6 % и 19,5 % соответственно, проезд в междугородном автобусе – на 5,7%, полет в салоне экономического класса самолета — на 4,8 %.

В группе жилищных услуг повысились цены за наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах на 6 %, взносы на капитальный ремонт — на 5,4 % и содержание, ремонт жилья в государственном и муниципальном фондах — на 3,5 %, для граждан — собственников жилья — на 1,7 %. Однако понижение произошло на проживание в гостинице на 5,9 %, аренду одно- и двухкомнатных квартир — на 4,8 % и 3,2 % соответственно.

В группе бытовых услуг повышение цен зафиксировано на ремонт холодильника на 6,7 %, цветного телевизора — на 6,4 %, маникюр вырос в цене на 5 %, рытье могилы — на 3 % регулировка развал-схождения колес легкового автомобиля — на 1,7 %, постановка набоек — на 1,5 %. Вместе с тем шиномонтаж колес легкового автомобиля понизился на 2,9 %.

Среди остальных наблюдаемых видов услуг повышение отмечено на посещение детского ясли-сада на 25,4 %, посещение музея и выставки — на 23,5 %, пользование общественным туалетом — на 14,9 %. Повышение цен на 1,2-4 % произошло на следующие виды медицинских услуг: удаление зуба, пребывание пациента в круглосуточном стационаре, лечебный массаж, общий анализ крови, физиотерапевтическое лечение. Понижение отмечено на прохождение начального курса обучения вождению легкового автомобиля на 2,3 %, плату за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении) — на 1,8 %.

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