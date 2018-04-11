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С начала года минимальный набор продуктов питания подорожал на 2,4 %

  • 11/04/2018
продукты

В марте в структуре стоимости набора выросла доля плодов и овощей, чая, соли и специй.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в марте 2018 года составила 4 141,27 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,4 % (с начала года — на 2,4 %), сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, в структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 26,3 %, на долю молочных продуктов приходится 20,5 %, плодов и овощей — 18 %, мяса и мясопродуктов – 16,5 %, рыбы — 5,5 %, жиров — 4,8 %, чая, соли и специй — 4,3 %, сахара и кондитерских изделий — 2,1 %, яиц — 2 %.

В марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года в структуре стоимости набора выросла доля плодов и овощей, чая, соли и специй. Доля хлеба, круп и макаронных изделий, молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, жиров, сахара и кондитерских изделий, яиц снизилась.

Фото: pixabay.com, автор- RitaE

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