С начала года новосибирцам вернули более 8,2 млн рублей за некачественные товары и услуги

Более 70 % обращений связаны с качеством реализуемых товаров, а также предоставлением ненадлежащей информации о товарах и услугах.

Количество обращений граждан к специалистам по защите прав потребителей города Новосибирска (в профильные отделы районных администраций и отдел по защите прав потребителей департамента по социальной политике мэрии) за первый квартал 2018 года возросло на 22,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – с 5 454 до 6 686. Из них в 76,1 % случаев граждане получили устные правовые консультации (5 090), 23,9 % обращений составили письменные жалобы (1 596), сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Всего за отчётный период в отдел мэрии и соответствующие отделы районных администраций по вопросам применения законодательства о защите прав потребителей обратилось 6 686 граждан. Из общего количества обращений 1 596 потребовали более длительного и детального рассмотрения, связанного с привлечением других организаций и служб, подключением надзорных и судебных органов. В целях установления фактов нарушений или ущемлений продавцами и исполнителями услуг прав потребителей проанализировано 2 045 договоров, в ряде случаев были составлены претензии и исковые заявления в суд (163 заявления).

Благодаря действующим положениям Закона о защите прав потребителей и квалифицированной работе специалистов горожанам было возвращено за некачественно оказанные услуги и проданные товары с недостатками 8 270 320 рублей (5 280 420 рублей – в досудебном порядке).

В пресс-службе уточнили, что 70,7 % (4 728) обращений потребителей связаны с качеством реализуемых товаров, предоставлением ненадлежащей информации или не предоставлением информации о товарах, остальные обращения связаны с качеством предоставляемых услуг – 29,3 % (1 958).

Структура обращений: технически сложные товары – 40,4 % (из них 14,9 % – на телефонные аппараты, 12,7 % – электробытовые машины и приборы), 6,2 % – на мебель, 6,9 % – компьютерная техника, 5,7 % – обувь, 5,3 % – на изготовление и установку окон, на ремонт бытовой техники и одежду поступило по 5 % обращений граждан, на услуги ЖКХ – 2,4 %.

В сфере услуг основной объем нареканий граждан (353 жалобы) приходится на услуги по изготовлению и установке окон. Обращения потребителей связаны с нарушением сроков доставки и монтажа, ненадлежащим качеством изготовления окон и балконных дверей, некачественно произведенных замеров, отказом исполнителя предоставлять гарантийное обслуживание. Динамика принятых обращений свидетельствует о значительном увеличении количества обращений – на 35,2 % по сравнению с 1 кварталом 2017 года.

Отмечается, что произошло увеличение количества жалоб на качество ремонта бытовой техники – в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 87,7 % (336). По изготовлению мебели доля обращений составила 2,7 % (180), (увеличение на 60,7 % по сравнению с первым кварталом 2017 года). Наиболее частыми нарушениями являются: несоблюдение условий договора, ненадлежащее качество изготовленной мебели, увеличение сроков передачи товара потребителю.

На жилищно-коммунальные услуги горожане пожаловались 162 раза, на изготовление и установку дверей – 154 раза, на финансовые услуги – 128 раз, на риэлтерские услуги – 71, на услуги связи, химчистки, ремонт автотранспорта – более 50 раз.

Одним из динамично развивающих секторов экономики является электронная коммерция. Из 6 686 обращений, поступивших в отчётный период, – 1 670 поступило в связи с приобретением товаров и услуг дистанционным способом продажи. Из них более 1,5 тысяч жалоб связано с покупкой товаров (одежда, обувь, бытовая техника, сотовые телефоны, автозапчасти, товары для дома, косметические товары).

— Товары были приобретены как в сетевых федеральных интернет-магазинах, на крупных международных торговых площадках КНР (Aliexpress, Ebay), так и в интернет-магазинах, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. На все обращения граждане получили правовую консультацию. 85 % потребителей получили помощь в составлении письменной претензии в адрес продавца, из которых 30 % – были удовлетворены в досудебном порядке, — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что обращения граждан, поступившие в связи с приобретением услуг дистанционным способом, связаны со сферой страхования, образования, приобретения билетов на зрелищные мероприятия.

Фото: Joeri van Veen