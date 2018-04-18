С начала года производители промтоваров подняли цены на 2,3 %

Больше всего – в добыче полезных ископаемых.

С начала года (в марте по сравнению с декабрём предыдущего года) цены производителей промышленных товаров, предназначенных для реализации как на внутренний рынок, так и на экспорт, увеличились на 2,3 %, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, в добыче полезных ископаемых цены стали выше в среднем на 10 %, в том числе на антрацит — на 13,5 %, обогащённые уголь и антрацит — на 11,8 %, песчано-гравийные смеси — на 11,5 %, строительные пески — на 10,9 %, сырую нефть — на 9,4 %, щебень — на 0,7 %.

В обрабатывающих производствах с начала года цены повысились на 2,2 %, в том числе на электроды и прочие изделия из графита или других видов углерода, применяемые в электротехнике — в 1,4 раза, лакокрасочные материалы на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы — на 10,8 %, электродвигатели и генераторы постоянного тока мощностью не более 37,5 Вт — на 9,1 %, оборудование для розлива, закупоривания и упаковывания бутылок и прочих емкостей — на 8,8 %, путевое оборудование и устройства и их части; механическое оборудование для управления движением — на 8,2 %, фунгициды — на 7,4 %, стальные электросварные трубы — на 6,5 %, пиломатериалы хвойных пород — на 6,1 %, азот — на 4,9 %, женские пальто и полупальто — на 4,4 %, прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям — на 3,8 %, бетон, готовый для заливки (товарный бетон) — на 2,8 %, генераторы переменного тока (синхронные генераторы) — на 2,5 %. Снизились цены на лёгкое нефтяное топливо — на 11,8 %, керамический неогнеупорный строительный кирпич — на 11,4 %, кузова для автотранспортных средств — на 7,3 %, плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов — на 6,8 %, блоки и прочие сборные строительные изделия для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня — на 2,6 %, безопасное стекло — на 2,5 %, стальные водогазопроводные трубы — на 2,4 %. В производстве пищевых продуктов стали выше цены на премиксы — на 25,3 %, полукопчёные мясные колбасы (колбаски) — на 9,3 %, говядину — на 5,2 %, пищевое мясо домашней птицы и гречневую крупу — на 2,6 %. Снизились цены на комбикорма для крупного рогатого скота — на 12,7 %, свинину — на 9,3 %, кормовые антибиотики — на 8,8 %, пшеничную муку — на 5,4 %, рафинированные растительные масла — на 4,4 %, комбикорма для сельскохозяйственной птицы — на 2,4 %.

Отмечается, что в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха тарифы повысились в среднем на 0,1 %, в том числе на электроэнергию собственного производства — на 6,7 %, электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей по свободным ценам — на 2,2 %. Стали ниже тарифы на пар и горячую воду — на 5,3 %.

В водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений тарифы уменьшились на 0,2 %, в том числе на питьевую воду — на 2,9 %.

Фото: Phil Beard