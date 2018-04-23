С начала года в Новосибирской области произведено более 161 тыс тонн молока

Мяса скота и птицы на убой, в живом весе — 51,0 тыс. тонн.

За первый квартал 2018 года в хозяйствах всех категорий Новосибирской области произведено мяса скота и птицы на убой, в живом весе — 51,0 тыс. тонн, что составляет 104 % к соответствующему периоду 2017 года, молока — 161,2 тыс. тонн, 109 % к 1 кварталу 2017 года, сообщает консалтинговое агентство R-аналитика.

По данным экспертов, производство мяса (парного, остывшего или охлажденного) составило 9,98 тыс. тонн, мяса птицы охлажденного 7,2 тыс. тонн, что составляет 88,3% и 92,3% соответственно к 1 кварталу 2017 года.

Производство изделий из мяса за 1 квартал 2018 года возросло. Так, производство колбасных изделий составило 12,5 тыс. тонн, производство мясных полуфабрикатов составило 18,7 тыс. тонн, (103,6 % и 102,7 % соответственно к 1 кв. 2017 г.).

Производство молочных продуктов выглядело следующим образом. Производство молока (кроме сырого) составило 21,3 тыс. тонн, (+19,2 %), масла сливочного и аналогичных продуктов — 1,8 тыс. тонн (87,8 % к 1 кв. 2017 г), сыров 0,862 тыс. тонн (+10,4 %).

Производство хлебобулочных изделий недлительного хранения составило 27,7 тыс. тонн (91,5 % к 1 кв. 2017 г), кондитерских изделий — 11,6 тыс. тонн (+3,9 %).

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