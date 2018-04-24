Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

С начала года выявлено более 100 нарушений земельного законодательства

  • 24/04/2018
сорняки

Это на 89 % больше по сравнению с первым кварталом прошлого года.

За 1 квартал 2018 года отмечается увеличение количества проверок соблюдения земельного законодательства Российской Федерации на территории Новосибирской области. Всего проведено 290 плановых и внеплановых проверок в отношении физических и юридических лиц, а также органов местного самоуправления, при этом доля проверок, по результатам которых выявлены нарушения земельного законодательства, возросла на 89% по сравнению с 1 кварталом 2017 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате проведения проверок с начала года выявлено 110 нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации, что на 89 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительно возросло и количество устраненных нарушений — на 138 %.

К административной ответственности привлечено 160 человек, что в 2 раза больше, чем в 1 квартале прошлого года. Сумма наложенных административных штрафов за выявленные нарушения составила 595 тыс.рублей, взыскано — 758,3 тыс.рублей.

Фото: pixabay.com, автор- PublicDomainPictures

Популярное с сайта

Интернет-магазины Quelle и Otto уходят из России

23/04/2018
Онлайн-площадки прекратят свою работу в России с июля 2018 года.

Травников поборется за пост губернатора на выборах

23/04/2018
О своем участии в качестве кандидата он заявил 23 апреля во время встречи на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова.

В регионе начата работа по формированию модели Новосибирского научного центра

23/04/2018
Рассмотрены первые шесть проектов. На очереди — ещё полтора десятка.

Мнение

Бизнес ориентируется на звезды

Все материалы

Промсвязьбанк снизил ставки по овердрафту для бизнеса до 8,5%

24/04/2018

Участникам рынка медтуризма не хватает консолидации

23/04/2018

Специалистов по кибербезопасности катастрофически не хватает

23/04/2018

Банк УРАЛСИБ в марте вдвое увеличил объемы ипотечного кредитования

23/04/2018

Долгостроям прописали новую инвентаризацию. «Экооператор» ищет 250 млн руб. Технопарк подтягивает корпорации.

23/04/2018

Долгостроям прописали новую инвентаризацию

20/04/2018

ВТБ отменяет комиссию за снятие наличных средств с кредитных карт

20/04/2018

Банк УРАЛСИБ обнулил стоимость обслуживания для бизнеса в первый год его жизни

20/04/2018

Где выход из сибирского «зернового котла»?

20/04/2018

В микрорайоне «Родники» появится новая школа на 1100 учеников.

20/04/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag