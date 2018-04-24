С начала года выявлено более 100 нарушений земельного законодательства

Это на 89 % больше по сравнению с первым кварталом прошлого года.

За 1 квартал 2018 года отмечается увеличение количества проверок соблюдения земельного законодательства Российской Федерации на территории Новосибирской области. Всего проведено 290 плановых и внеплановых проверок в отношении физических и юридических лиц, а также органов местного самоуправления, при этом доля проверок, по результатам которых выявлены нарушения земельного законодательства, возросла на 89% по сравнению с 1 кварталом 2017 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате проведения проверок с начала года выявлено 110 нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации, что на 89 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительно возросло и количество устраненных нарушений — на 138 %.

К административной ответственности привлечено 160 человек, что в 2 раза больше, чем в 1 квартале прошлого года. Сумма наложенных административных штрафов за выявленные нарушения составила 595 тыс.рублей, взыскано — 758,3 тыс.рублей.

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