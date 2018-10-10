С начала года жители Сибири приобрели смартфонов на 38,4 млрд рублей

По данным Связной | Евросеть, спрос смещался в пользу более дорогостоящих и многофункциональных гаджетов с большими экранами.

По данным Связной | Евросеть, с января по сентябрь текущего года всего в СФО было куплено 2,9 млн смартфонов на сумму 38,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в штучном выражении рынок практически не изменился, в то время как в денежном — вырос на 20%, сообщили в пресс-службе компании.

Значительный рост в деньгах объясняется тем, что в течение года спрос смещался в пользу более дорогостоящих и многофункциональных гаджетов с большими экранами. Так, в январе-сентябре текущего года 15% сибирских покупателей предпочитали смартфоны стоимостью более 20 тыс. рублей, в то время как в аналогичный период 2017 года — только 12%. С начала года доля устройств высокого ценового сегмента — от 25 тыс. рублей составила в 2018 году 11%, в 2017 — 8%.

— Пожалуй, главная и самая показательная тенденция 2018 года — существенный рост интереса к устройствам с большими экранами. Если в 2017 году диагональ дисплея не более 5 дюймов имели 4 из 5 смартфонов (80%), купленных в СФО, то в 2018 году доля таких гаджетов составила только 52%. Производители не остаются в долгу: большинство новинок, анонсированных в течение текущего года, оснащены большими и очень большими дисплеями, а также продвинутым функционалом, мощной начинкой и профессиональными камерами, — отмечает Елена Искратова, директор по управлению макрорегионами объединенной компании Связной | Евросеть.

Отмечается, что по итогам III квартала 2018 года сибиряки активнее всего интересовались смартфонами Huawei/Honor — доля компании в штуках составила 30%, это в 2,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На втором месте — Samsung с долей 22% от общего объема продаж смартфонов. Третье место — и 9% от объема продаж в штуках — за Apple. В структуре продаж в рублях те же бренды расположились в аналогичном порядке: первое место и 29% — у Huawei/Honor, продажи смартфонов Samsung составили 26% от общего объема в рублях, еще 25% покупателей из СФО сделали выбор в пользу Apple.

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