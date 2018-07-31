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Businessjump

С рынка могут уйти до 40% девелоперов

  • 31/07/2018

Причина — изменение правил долевого строительства.

С 1 июля в России вступили в силу поправки в закон о долевом строительстве, ужесточающие требования к застройщикам и лучше защищающие права дольщиков. Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин, выступая на онлайн-конференции «Недвижимость России: новые правила, банкротства и рекорды ипотеки», напомнил, что застройщики активно готовились к предстоящим поправкам.

— Скорее всего, роста себестоимости в среднем по рынку стоит ждать не ранее чем через 1-2 года. Однако стоит отметить, что увеличение себестоимости может не привести к росту цен на первичную недвижимость. Застройщики просто не смогут существенно поднять цены, поскольку покупательский спрос уйдёт на вторичный рынок, — считает эксперт.

По его словам, теперь гарантии дольщиков теперь будут лучше тех, которые сейчас даёт закон о долевом строительстве – риски недостроя будут фактически переложены на банки, кредитующие проекты.

— Таким образом, девелоперам будет невыгодно продавать объекты на слишком ранней стадии строительства по низким ценам. Эти объекты уйдут с рынка до, к примеру, завершения строительства коробки. Таким образом, цены не вырастут, но «первичка» станет менее выгодной для покупки, — говорит Тимур Нигматуллин.

Эксперт уверен, что в конечном итоге поправки приведут к уходу с рынка большого количества небольших девелоперов и консолидации рынка.

— Количество российских застройщиков, имеющих жилые объекты в активной стадии строительства, сейчас оценивается в 4 тысячи. Ожидается, что полное вступление в силу законодательных нововведений через некоторое время сократит их численность на 30-40%. Небольшие игроки будут продавать свои проекты более крупным или объединятся, — говорит аналитик «Открытие Брокер».

По мнению Тимура Нигматуллина, тенденция по снижению ипотечных ставок в среднесрочной перспективе продолжится.

— Нейтральная ставка ЦБ РФ составляет в текущих условиях 6-7% годовых. Думаю, в среднесрочной перспективе ипотека может подешеветь ещё на 1 п.п. вслед за снижением ключевой ставки с нынешних 7,25% годовых в диапазон нейтральной ставки, — отмечает эксперт.

Он считает, что на горизонте одного-двух лет рынок жилья продолжит стагнировать из-за вялого инвестиционного спроса – по оценкам эксперта, с начала кризиса цены на недвижимость в реальном выражении обвалились на 25%.

— Стоимость недвижимости вытекает из величины денежных потоков от её аренды или от ожидания их в будущем, если она, к примеру, ещё не построена. Если реальные доходы будут расти (скорее всего, будут на 2-2,5% в год), типовая недвижимость подорожает пропорционально, так как подобный класс активов будет потенциально приносить своему владельцу больше денег. Стоит отметить, что повышение пенсионного возраста приведёт к росту недвижимости. Работающие пенсионеры зарабатывают больше, чем неработающие. Рост экономики ускорится, общий уровень реальных доходов будет расти чуть быстрее, — говорит аналитик.

Акции строительного сектора, по мнению Тимура Нигматуллина, продолжат выглядеть уверенно.

Фото: пресс-служба банка

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