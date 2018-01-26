С рынка Новосибирска вымываются «трешки»

Разброс цен на квадратный метр в новостройках варьируется от 15 тыс до 241 тыс руб.

По оценкам «ЁЛКА девелопмент» (на основе данных мэрии г. Новосибирска): за 12 месяцев 2017 года в Новосибирске сдан 791 жилой дом. По сравнению с 2016 годом объем ввода сократился на 577 домов (-42%), 10 тыс. квартир (-34%) и 491 тыс. кв. м.(-32%). Сильнее прочих, спад ввода площадей коснулся малоэтажной многоквартирной застройки — на 85%. Ввод многоэтажных зданий сократился на 31% площадей к аналогичному периоду 2016 года.

Основной пик сдачи жилья пришелся на последний месяц года. В информационном бюллетене компании отмечается, что за 1 месяц (в декабре 2017 года) в области было сдано 314 тыс. кв.м. жилья и 5,5 тыс. квартир. Средневзвешенная площадь квартир в сданных домах выросла на 0,4 кв.м., и составила 56,6 кв.м — больше, чем годом ранее (+3,5%).

Что касается цены, то за декабрь стоимость квадратного метра в «двушках» и «трешках» снизилась, тогда как в однокомнатных и студиях подросла. В целом за год цены выросли на всех объектах. Максимальный средний прирост квадратного метра продемонстрировали однокомнатные квартиры — почти на 2 тыс руб. Самый дорогой квадратный метр в «трешках» — 57288 руб.

В декабре 2016 г., минимальная цена за квадратный метр в целом по рынку (4 основные типологии) составляла 21 500 руб. за кв.м. была зарегистрирована по 3-х комнатной квартире в ЖК «Просторный» площадью 87,39 кв.м., максимальная цена — 147 073 руб./ кв.м. — по 3-х комнатной квартире в ЖК «Дождь» (ул. Красноярская), площадью 173 кв.м. Минимальная цена в декабре 2017 г. в той же трешке на Бронной, лидер по цене кв.м. — ЖК «Квартал на Декабристов» (ул. Сакко и Ванцетти) — 226,3 тыс руб. На рынке растет число предложений жилья более высокого качества, и более высокого класса, констатируют эксперты.

Если рассматривать все планировки (регистрируются 45 планировочных типологий), то, самый «дешевый» кв.м. в новосибирской агломерации в декабре 2017 года предлагался за 15 561 руб. в 1-комнатной квартире свободной планировки площадью 64,2 кв.м. в микрорайоне «Восточный» (Галины Гололобовой) стоимостью 0,999 млн. рублей, а самый «дорогой» — за 241 102 рублей в 2С, площадью 87,1 кв.м. в ЖК «Ядринцевский» (ул. Ядринцевская), за 21 млн. рублей. Разница в цене за 1 кв.м. — более чем в 15 раз.

Если оценивать ситуацию в стоимости жилья в целом, то в декабре 2017 года, самой дешевой квартирой новосибирской агломерации была квартира площадью 22 кв.м., в микрорайне «Радужный город» — 686 тыс руб, самой дорогой, 5-комнатная квартир в ЖК «Римский квартал» (ул. Садовая), площадью 266,17 кв.м. за 33,6 млн руб. Разрыв минимальной и максимальной цены в 49 раз.

По данным профессиональных аналитиков рынка недвижимости, цены на жилищном рынке Новосибирской агломерации в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года выросли на 4,04%. В том числе, цены в новостройках — на 3,56%, а на рынке вторичного жилья — на 4,56%. Рост цен набирает обороты. Причем за 2017 год темп роста цен на вторичном рынке был выше чем в новостройках на 0,84%, уточняется в бюллетене.

Эксперты также отмечают, что в декабре в Новосибирске более чем на 10% сократилось количество остатков трехкомнатных квартир. На рынке также сохраняется спрос на двухкомнатные квартиры меньшей площади.

По оперативным данным Росреестра за 12 месяцев 2017 года новосибирскими застройщиками зарегистрировано 27 479 договоров участия в долевом строительстве. На декабрь пришелся пик регистраций — 3 237. ТОП-застройщиков по количеству зарегистрированных ДДУ в регионе не изменился: СП Сибакадемстрой (8%), ГК Стрижи (6%), СК Вира-Строй (5%).

ДЕКАРТ.онлайн — единственная доступная застройщикам и аналитикам полная статистика рынка по ценам и продажам в ретроспективе 12 месяцев, часть которой возможно выгружать для самостоятельного анализа. В открытой базе данных ежемесячно регистрируются все предложения на рынках новостроек, вторичного и арендного жилья в Новосибирской агломерации. По прямому договору с Росреестром снимаются регистрации ДДУ по каждому строительному адресу, уточняется в информационном бюллетене.

Фото: Ростислав Нетисов

Юлия Данилова