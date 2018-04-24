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S7 Airlines приступит к полётам из Новосибирска в Минск

  • 24/04/2018
самолет

Рейсы планируется выполнять по средам.

2 мая партнёр аэропорта Толмачёво авиакомпания S7 Airlines приступит к выполнению прямых регулярных рейсов S7 3301/3302 по маршруту Новосибирск – Минск – Новосибирск, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что прямой рейс из Новосибирска в Минск S7 Airlines выполняет впервые, а Толмачёво является единственным аэропортом за Уралом, обслуживающим прямые рейсы в столицу Республики Беларусь.

Рейсы планируется выполнять по средам на современных лайнерах Airbus A320neo, рассчитанных на перевозку 164 пассажиров и оснащённых салонами экономического и бизнес-класса. Вылет рейса S7 3301 из аэропорта Толмачёво — в 11:10, прибытие в 12:15. Обратный рейс S7 3302 вылетает из аэропорта Минска в 13:15 и прилетает в Новосибирск в 22:00. Для каждого аэропорта указано местное время.

— Города стран СНГ традиционно востребованы среди пассажиров для личных поездок, а в последнее время набирают популярность и в качестве туристических направлений. В мае 2018 года путешественники из Сибирского региона и с Дальнего Востока смогут отправиться прямыми рейсами из Новосибирска в Минск с удобными стыковками в аэропорту Толмачёво. Пассажиры из Минска, в свою очередь, оценят возможность добраться до Новосибирска, чтобы продолжить своё путешествие по городам России и Юго-Восточной Азии, — уточнили в пресс-службе.

Фото: Gensa Gensa

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