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Businessjump

S7 Airlines увеличила перевозки пассажиров на 8,4 %

  • 22/01/2018
сибирь

Авиакомпании группы S7 за 2017 год перевезли 14 252 855 пассажиров.

Рейсами S7 Airlines по России воспользовалось 10 454 311 пассажиров, на 8,3% больше, чем в 2016 году. Рост на международных направлениях составил 8,7 %. В 2017 году на международных рейсах авиакомпании перевезли 3 798 544 пассажира, сообщили в пресс-службе авиакомпании S7 Airlines.

Пассажирооборот в 2017 году вырос на 10,1 % и составил 29 820 874 тыс. пкм, грузооборот увеличился на 10% до 2 820 015 тыс. ткм.

— В 2017 году количество выполненных S7 Airlines рейсов превысило 100 тысяч и возросло на 8,7 %. Мы считаем это отличным результатом. В прошедшем году S7 Airlines первой среди российских авиакомпаний получила в парк современные лайнеры Airbus A320neo и Embraer 170, что позволило нам предложить пассажирам новые направления для путешествий. В частности, мы активно развивали программу межрегиональных авиаперевозок, открывая новые регулярные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, — отмечает коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

В пресс-службе рассказали, что в 2017 году в парк S7 Airlines поступили четыре современных лайнера Airbus A320neo с новейшими мощными двигателями, обеспечивающими их высокую эффективность. В среднем сокращение расхода топлива, в зависимости от маршрута, составляет до 20%. Самолеты Airbus A320neo обладают большей дальностью полета, что позволяет авиакомпании открывать новые рейсы, как, например, Москва – Тенерифе, которые будут выполняться с апреля 2018 года.

Воздушный флот S7 Airlines также пополнился 13 современными самолетами Embraer 170, рассчитанными на перевозку 78 пассажиров в просторном и комфортабельном салоне экономического класса.

— В маршрутной сети S7 Airlines появились новые международные рейсы. Впервые пассажиры смогли отправиться прямыми рейсами из Москвы в Вену, Пизу, Рим, Катанию и на греческий остров Кос, из Новосибирска — в Тбилиси и Караганду, из Владивостока – в Осаку. S7 Airlines активно развивала географию полетов в Западную Европу из Санкт-Петербурга: в течение года были открыты прямые регулярные рейсы в Берлин, Инсбрук, Зальцбург, Турин, Верону и Лион, — говорится в сообщении.

В рамках развития межрегионального авиасообщения S7 Airlines открыла более 20 новых регулярных рейсов. В их числе рейсы из Москвы в Петрозаводск, Липецк и Брянск, из Санкт-Петербурга – в Калининград, Калугу и Ярославль, из Новосибирска – в Омск, Пермь, Абакан, Горно-Алтайск, Челябинск и другие города.

Летом 2017 года S7 Airlines и Альфа-Банк запустили инновационную блокчейн-платформу на базе протокола Ethereum и провели первую в мире сделку по покупке авиабилета через открытый блокчейн api к банку. Внедрение платформы открыло возможности существенной оптимизации бизнес-процессов, сократив скорость расчетов между авиакомпанией и ее партнерами с 14 дней до 23 секунд.

Кроме того, S7 Airlines предложила пассажирам новые услуги, позволяющие сократить время пребывания в аэропорту перед вылетом и, таким образом, сделать путешествие более комфортным. S7 Airlines стала первой российской авиакомпанией, которая предложила пассажирам возможность самостоятельно зарегистрировать багаж на рейс на сайте, а после — следить за его подготовкой к вылету в мобильном приложении.

В аэропортах Домодедово и Толмачево в зоне регистрации на собственные рейсы S7 Airlines начали работу дополнительные сотрудники авиакомпании со специальным оборудованием «Мобильный регистратор», которое позволяет зарегистрировать пассажира на рейс, оформить дополнительные услуги и распечатать посадочный талон.

Фото: Ростислав Нетисов

 

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