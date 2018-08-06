Самые масштабные малоэтажные поселки Новосибирска

Эти микрорайоны занимают площадь до 200 га.

Аналитики N1.RU составили рейтинг малоэтажных проектов Новосибирска по размеру их общей территории. В рейтинг попали строящиеся в данный момент микрорайоны, в которых есть дома до 3-х этажей.

Первое место по площади территории, которую планируют застроить малоэтажным жильё, занимает микрорайон «Светлый». Общая площадь этого проекта — 200 га. В «Светлом» планируется три типа застройки — многоквартирные дома, таунхаусы и коттеджи. По планам застройщика здесь суммарно будет возведено 120 малоэтажных домов, рассчитанных на 20 тыс. жителей. Фактически «Светлый» находится на территории Мошковского района области, но застройщик позиционирует проект как «25 минут от площади Калинина», говорится в сообщении компании.

На втором месте среди еще строящихся сейчас малоэтажных проектов — микрорайон «Благовещенка», занимающий площадь 64 га в Советском районе, а на третьем — жилой район «Новая кубовая», занимающий площадь 57 га рядом с посёлком Красный Яр.

В ТОП-5 самых больших строящихся загородных микрорайонов вошли коттеджный посёлок «Горки Академпарка», а также жилой комплекс «Бавария». А самым большим уже реализованным загородным проектом, по данным N1.RU, является посёлок «Берёзки».

Фото: баз-пресс-служба Академпарка