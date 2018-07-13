Самым популярным смартфоном в Новосибирске остается iPhone 5s

В топ-10 самых популярных смартфонов у новосибирцев, помимо Apple, попали модели Samsung и Xiaomi.

Средняя стоимость проданного смартфона в Новосибирске на Юле во 2 квартале 2018 снизилась на 7% по сравнению с 1 кварталом и составила 11 014 рублей. Самой дорогой моделью в городе оказался смартфон iPhone X со средней ценой 53 065 рублей. Самый дешёвый мобильный телефон во втором квартале 2018 года — Nokia 105, который покупали в среднем за 600 рублей. К таким выводам пришли специалисты сервиса объявлений Юла, проанализировав, какие смартфоны чаще всего покупали жители Новосибирска во 2 квартале 2018 года, и как этот список изменился по сравнению с началом года.

Самыми популярными в Новосибирске на Юле во втором квартале 2018 года остаются различные модели айфонов. На них пришлось 62 % от всех проданных смартфонов в городе. В топ-10 самых популярных смартфонов у новосибирцев, помимо Apple, попали модели Samsung и Xiaomi.

Чаще всего во втором квартале новосибирцы покупали Apple iPhone 5s со средней стоимостью 6 230 рублей. Эта модель была самой популярной в городе и в начале года. На втором месте оказался iPhone 6 — 11 365 рублей. Третье место занял 6s со средней ценой 15 560 рублей. Все модели айфонов подешевели в среднем на 10%.

— Согласно нашему мониторингу предложений, iPhone являются самыми ликвидными смартфонами за все время наблюдений. Это означает, что после использования их проще всего продать и при этом с наименьшей потерей стоимости. Три главных причины: поддержка старых моделей, их высокая производительность даже в современных задачах и общая престижность бренда. Конкурировать по ликвидности с Apple может только Samsung, но с существенным отставанием. Наименьшей ликвидностью обладают китайские бренды по причине быстрой потери в стоимости, но сейчас ситуация меняется для Xiaomi и Huawei/Honor из-за низкой наценки и высокой популярности, — отметил руководитель проекта Hi-tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

По его прогнозам, с учетом продолжающейся стагнации доходов населения, спрос на б/у смартфоны будет сохраняться.

— Apple останется безусловным лидером вторичного рынка, а с началом роста доли iPhone 7 даже укрепит свои позиции в ближайшие два года. Для многих россиян покупка б/у смартфона — это альтернатива кредитной кабале, но надо быть очень осторожными при покупке, чтобы не попасться на мошенников или просто на недобросовестных продавцов. Особое место здесь занимает надежность площадки с системой рейтингования и историей активности, — считает Дмитрий Рябинин.

Фото: pixabay.com, автор- cicwdn