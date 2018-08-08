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Businessjump

«Сандунам» предложили разделить баню и котельную

  • 08/08/2018
bani

Госстройнадзор не выдает разрешение на эксплуатацию объекта.

— Весь сыр бор по данному объекту разгорелся из-за котельной. Когда ООО «Сандуны – Новосибирск» обратились в инспекцию за выдачей заключения, в ходе проверки было установлено более 20 нарушений. В основном они касались бойлерной и сети газораспределения. Они недоделаны и инспекция не имеет права выдавать разрешение на эксплуатацию по тем документам, которые сейчас имеются у компании, — отметил на пресс-конференции в ТАСС и.о. замначальника инспекции Госстройнадзора по Новосибирской области Сергей Симонов.

По мнению экспертов инспекции, саму баню можно эксплуатировать, но без эксплуатации данной котельной.

— Если разбить процесс на этапы и отдельно подавать документа на объект, а отдельно на котельную за которой будет осуществляться отдельный надзор, то все вопросы снимутся, — заявил Симонов.

6 августа ООО «Сандуны» подали исковое заявление в Арбитражный суд Новосибирской области о признании недействительным решения регионального Госстройнадзора. Дата его рассмотрения пока не назначена.

Проект по реконструкции бывшей банки №8 реализовывался в рамках государственно-частного партнерства. В октябре 2015 года было заключено концессионное соглашение с ООО «Сандуны-Новосибирск» (дочерняя компания ООО «Сандуновские бани», Москва) на 35 лет в отношении объекта, расположенного на ул. Каменской, 19а (Центральный район).

Проектом было предусмотрено обустройство двух банных отделений общего пользования площадью 192,6 кв. м (раздевалка — 80,7, помывочная — 75,3, парилка — 36,6) и 194,6 кв. м (раздевалка — 79,6, помывочная — 77,3, парилка — 37,7). В здании также были размещены ресторан, помещения для массажа и отдыха. Концессионер вложил в проект 140 млн руб. Техническое открытие объекта произошло на год раньше срока — в декабре 2017 года. Официальное открытие — в апреле 2018. Всего баня способна вместить 140 человек. Оптимальная загрузка комплекса в день — порядка 400-500 человек. Стоимость посещения начинается от 600 руб.

Фото пресс-службы мэрии

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