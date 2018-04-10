Сберкнижки и сберегательные сертификаты на предъявителя вышли из оборота

Это решение Госдумы направлено на повышение эффективности антикоррупционного законодательства и на противодействие финансированию терроризма.

Сберегательные книжки и сберегательные сертификаты на предъявителя будут исключены из обращения. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении, сообщили в пресс-службе Госдумы.

В пояснительной записке отмечается, что сертификаты и сберегательные книжки на предъявителя имеют серьезные недостатки с точки зрения законодательства о противодействии коррупции, а также легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Они позволяют идентифицировать только лицо, которому был выдан сертификат или сберегательная книжка, и предъявителя к погашению, но не иных лиц, участвующих в обороте.

— При представлении к оплате сберегательного сертификата на предъявителя лицо может действовать по указанию или с согласия действительного владельца сберегательного сертификата, установление в этом случае личности последнего, в рамках проводимой кредитной организацией идентификации клиента, может быть весьма затруднительным, — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, известны случаи мошенничества, когда первоначальный владелец отчуждал сберегательный сертификат на предъявителя добросовестному приобретателю, а впоследствии заявлял о его утрате и добивался его недействительности в судебном порядке. Приобретатель в указанном случае лишался права на получение денег по этому сертификату.

В связи с этим закон предусматривает исключение из обращения сберегательных книжек и сберегательных сертификатов на предъявителя.

При этом, отмечают авторы инициативы, сберегательные сертификаты могут стать привлекательной формой размещения средств населения и временно свободных ресурсов компаний на современном этапе развития финансовой системы России, а также стать источником формирования устойчивой части пассивов банков. Для этого необходимо усовершенствование нормативной базы регулирования этого инструмента.

Закон должен вступить в силу с 1 июня 2018 года.

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