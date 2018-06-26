Сборы страховщиков Сибири в первом квартале 2018 году выросли до 18 млрд руб.

Наибольшее снижение сборов было зафиксировано в страховании финансовых рисков, ответственности и ОПО.

По данным Центрального банка России, сборы страховщиков Сибири за первый квартал 2018 г. по всем видам страхования выросли на 14% – до 18 млрд руб. против 15,8 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе страховой компании «АльфаСтрахование».

Отмечается, что сборы в сегменте авиастрахования достигли 38 млн руб. против 19,7 млн руб. (+92,9%), страхования жизни – 6,2 млрд руб. против 4 млрд руб. (+54,2%), ОСГОП – 63,4 млн руб. против 54,9 млн руб. (+15,4%). Премии по ДМС составили 1,8 млрд руб. против 1,6 млрд руб. (+14%), грузов – 60,4 млн руб. против 53 млн руб. (+14%), НС – 1,4 млрд руб. против 1,2 млрд руб. (+13,1%), каско – 1,7 млрд руб. против 1,6 млрд руб. (+10,8%).

Сборы по страхованию имущества юридических лиц росли более медленными темпами – 589,4 млн руб. против 534,5 млн руб. (+10,3%), имущества физических лиц – 825,5 млн руб. против 804,2 млн руб. (+2,6%).

Наибольшее снижение сборов было зафиксировано в страховании финансовых рисков – 2,8 млн руб. против 5,5 млн руб. (-49,5%), ответственности – 210,1 млн руб. против 322 млн руб. (-34,7%), ОПО – 110,1 млн руб. против 154,5 млн руб. (-28,7%). Меньшими темпами снижались премии по ОСАГО – 4,7 млрд руб. против 5,2 млрд руб. (-8,3%), сельхозстрахованию – 45,1 млн руб. против 47,1 млн руб. (-4,4%).

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