Сборы ВТБ Страхование в Новосибирске выросли на 27%

В лидерах роста ДМС и страхование имущества.

По итогам первого полугодия 2018 года объем сборов компании ВТБ Страхование в Новосибирской области достиг 408,4 млн рублей, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба банка ВТБ по СФО.

Наибольшую долю сборов (75%) составляет розничное направление. За отчетный период страховая компания заключила 100 тысяч договоров — на 8% больше, чем за январь-июнь прошлого года. Объем выплат составил 47 млн рублей.

— В Новосибирской области наша компания уверенно показывает рост и по розничному, и по корпоративному направлениям. В первом полугодии мы увеличили показатели, прежде всего, за счет серьезного роста в сегменте ДМС, где мы прибавили почти 60%, а также в сегменте страхования имущества, увеличив объемы более чем на 40%, — поясняет директор филиала ВТБ Страхование в Новосибирске Алексей Игошин.

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