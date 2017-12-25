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Сценарная мастерская для режиссеров-документалистов начинает работу в Новосибирске

  • 25/12/2017
LOGO_BLACK_SiberiaDOC

Она будет работать с 5 по 16 февраля 2018 года.

В феврале и марте 2018 года в Новосибирске и Иркутске состоятся Сценарные мастерские SIBERIADOC для авторов документальных фильмов. Проект проводится АНО РК «Сибирская кинокомиссия» при поддержке «Фонда Президентских грантов», сообщили в пресс-службе кинозала «Синема».

Отмечается, что сценарные мастерские для авторов документальных фильмов SiberiaDOC являются краткосрочными обучающими курсами, совмещающими теоретический и практический компонент, в ходе которого эксперты-преподаватели дают основы сценарного мастерства молодым режиссёрам. Результатом мастерской является разработанный сценарий (проект) каждого участника, подготовленный для его дальнейшей реализации и презентации на международных профессиональных встречах с целью привлечения к нему финансирования как в России, так и за рубежом.

Ближайшая Сценарная мастерская состоится в Новосибирске с 5 по 16 февраля 2018 года на базе ГПНТБ СО РАН (ул. Восход, 15) и ГБУК НСО «Новосибирсккиновидеопрокат» (кинозал «Синема», ул. Каинская, 4).

К участию в сценарной мастерской приглашаются авторы-режиссёры со всей России, приоритет отдаётся режиссёрам-документалистам из Сибирского региона.

Мастерская рассчитана она в первую очередь на развитие регионального кинопроизводства. Для участия необходимо предоставить проект сценария документального фильма, а также заполнить заявку на русском языке и отправить её по адресу siberiadoc@gmail.com не позднее 24:00 15 января 2018 года.

Для молодых режиссёров в течение двух недель будут проведены два семинара (по 10 дней каждый) под руководством опытных педагогов – экспертов в области кинематографа.

Участие в мастерской бесплатное, всем участникам мастерской оплачивается: проезд, проживание и питание во время мастерской.

Скачать заявочный лист и узнать дополнительную информацию для участников можно на официальном сайте SiberiaDOC.

Фото: пресс-служба кинозала «Синема»

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