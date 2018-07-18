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Счетная палата нашла недочеты в законопроекте о пенсионной реформе

  • 18/07/2018
pensiya

Ведомство подготовило заключение на законопроект.

Счетная палата Российской Федерации рассмотрела проект федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что при отсутствии концептуальных замечаний к законопроекту Счетная палата в своем заключении отмечает ряд недостатков, требующих доработки.

Так, законопроектом предусмотрено поэтапное повышение пенсионного возраста, что позволит создать условия для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям, в том числе увеличению продолжительности жизни, а также для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции, как это предусмотрено соответствующим «майским» Указом президента, при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы в целом.

При этом материалы к законопроекту не содержат расчетов, определяющих взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции, в том числе при каких условиях пенсионная система РФ будет считаться сбалансированной и долгосрочно финансово устойчивой.

— Пояснительная записка к законопроекту не содержит прогноза изменения численности получателей пенсий, что не позволяет оценить, как изменится численность пенсионеров с учетом запланированных в соответствии с Указом президента мер по повышению продолжительности жизни, — говорится также в сообщении ведомства.

Кроме того, основной целью законопроекта является повышение уровня пенсионного обеспечения граждан. При этом законопроект не содержит механизма увеличения размера пенсий выше уровня инфляции, что, по мнению Счетной палаты, может быть доработано при его рассмотрения в Государственной Думе во втором чтении.

19 июля законопроект будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании Государственной Думы.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru

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