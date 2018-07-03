Счетная палата выявила у Сбербанка нарушения правил предоставления субсидий аграриям

Банк включал в реестр потенциальных заемщиков компании, у которых отсутствовала выручка от реализации продукции.

Сбербанк нарушал правила предоставления субсидии банкам, кредитующим сельхозтоваропроизводителей, заявила Счетная палата на своем сайте.

— Сбербанк включал в реестр потенциальных заемщиков по инвестиционным кредитам компании, у которых отсутствовала выручка от реализации сельхозпродукции. По сути, это были специально созданные проектные компании, — говорится в отчете Счетной палаты по итогам проверки соблюдения уполномоченными банками целей, условий и порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям

Отмечается, что согласно правилам предоставления, субсидия должна выдаваться банкам по кредитам, выданным сельхозтоваропроизводителям либо переработчикам сельхозпродукции, с долей выручки от реализации сельхозпродукции в валовой выручке не менее 70%.

Как сообщает ведомство, Минсельхоз РФ должен проверять реестр потенциальных заемщиков и затем принимать решение о включении их в окончательный реестр заемщиков, что предусмотрено соглашениями с банками о предоставлении субсидии. При этом должностными лицами министерства, которые проверяют документы, предоставленные уполномоченным банком, вопреки требованиям правил приняли решение о предоставлении субсидии по кредитам, выданным организациям, которые не являются сельхозтоваропроизводителями. По состоянию на 1 июня 2018 года Сбербанком только по выявленным в ходе проверки льготным инвестиционным кредитам, предоставленным проектным компаниям, получено 302,15 млн руб. субсидий.

В ходе проверки Счетная палата выявила также ряд нарушений и недостатков, связанных с предоставлением банками форм отчетности по субсидии в Минсельхоз России.

— Коллегией принято решение о направлении представления Сбербанку, письма в Альфа-Банк, отчета – в палаты Федерального Собрания, а также информационного письма в Правительство Российской Федерации с предложениями по совершенствованию нормативно-правового обеспечения механизма льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей, — указывается в сообщении.

Фото: Ростислав Нетисов