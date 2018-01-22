Сельхозпроизводители региона получат более 3 млрд рублей краткосрочных кредитов

Заявки на кредитование подали 73 сельхозпроизводителя.

Все сельхозтоваропроизводители Новосибирской области, подавшие соответствующие заявки, получат доступ ко льготным краткосрочным кредитам своевременно, до начала посевных работ. Для этого следует в установленный срок подготовить необходимый пакет документов и подать заявку для рассмотрения в подразделения Новосибирского филиала «Россельхозбанка» — основной кредитной организации, которая предоставляет заёмные средства сельхозтоваропроизводителям нашего региона, сообщили в прес-службе регионального правительства.

Директор Новосибирского филиала «Россельхозбанка» Станислав Тишуров заверил, что подразделения банка готовы своевременно рассмотреть все кредитные заявки и удовлетворить потребности аграриев в заёмных средствах в полном объёме. На текущий момент специалисты банка уже рассмотрели 73 заявки на 3,2 млрд рублей. Реестр потенциальных заёмщиков был направлен в министерство сельского хозяйства Новосибирской области для одобрения. По его словам, все потребности сельхозтоваропроизводителей в краткосрочном кредитовании в текущем году будут удовлетворены в полном объёме.

Врио министра сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин подчеркнул, что в текущем году максимальный размер кредита, предоставляемого одному заёмщику по одному кредитному договору, составит: в животноводстве — 300 млн рублей, в растениеводстве и молочном скотоводстве — по 150 млн рублей и в мясном скотоводстве — 50 млн рублей.

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