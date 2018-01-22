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Сельхозпроизводители региона получат более 3 млрд рублей краткосрочных кредитов

  • 22/01/2018
фермер

Заявки на кредитование подали 73 сельхозпроизводителя.

Все сельхозтоваропроизводители Новосибирской области, подавшие соответствующие заявки, получат доступ ко льготным краткосрочным кредитам своевременно, до начала посевных работ. Для этого следует в установленный срок подготовить необходимый пакет документов и подать заявку для рассмотрения в подразделения Новосибирского филиала «Россельхозбанка» — основной кредитной организации, которая предоставляет заёмные средства сельхозтоваропроизводителям нашего региона, сообщили в прес-службе регионального правительства.

Директор Новосибирского филиала «Россельхозбанка» Станислав Тишуров заверил, что подразделения банка готовы своевременно рассмотреть все кредитные заявки и удовлетворить потребности аграриев в заёмных средствах в полном объёме. На текущий момент специалисты банка уже рассмотрели 73 заявки на 3,2 млрд рублей. Реестр потенциальных заёмщиков был направлен в министерство сельского хозяйства Новосибирской области для одобрения. По его словам, все потребности сельхозтоваропроизводителей в краткосрочном кредитовании в текущем году будут удовлетворены в полном объёме.

Врио министра сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин подчеркнул, что в текущем году максимальный размер кредита, предоставляемого одному заёмщику по одному кредитному договору, составит: в животноводстве — 300 млн рублей, в растениеводстве и молочном скотоводстве — по 150 млн рублей и в мясном скотоводстве — 50 млн рублей.

Фото: pixabay.com, автор- 5arah

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