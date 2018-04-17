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Сельхозпроизводителям региона ГСМ будет предоставляться по сниженным ценам

  • 17/04/2018
поле

Проект соглашения о сотрудничестве между региональным правительством и ПАО «Газпром нефть» одобрен на заседании правительства региона.

Проект соглашения о сотрудничестве между правительством Новосибирской области и ПАО «Газпром нефть» на поставку ГСМ для сельхозтоваропроизводителей по сниженным ценам одобрен на заседании правительства региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщил и.о. министра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, поставка ГСМ по сниженным ценам предполагается при проведении сезонных полевых работ. Предметом соглашения является обеспечение сотрудничества правительства Новосибирской области и ПАО «Газпром нефть» при реализации областной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015 — 2020 годы».

Напомним, что глава региона Андрей Травников поручил областному министерству сельского хозяйства разработать предложения по заключению соглашений с основными поставщиками горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений для сельхозпроизводителей региона на одном из аппаратных совещаний.

Фото: pixabay.com, автор- Zonc_Photos

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