Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Сергей Меняйло остался полпредом в Сибирском федеральном округе

  • 27/06/2018
DpEstjQvATNFOPonnFlOuHvkADN5ByUF

Переназначение произошло в связи с прошедшими в марте 2018 года выборами президента.

Президент Владимир Путин назначил Сергея Меняйло полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

— Назначить Меняйло Сергея Ивановича полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Путин освободил от занимаемых должностей полпредов в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах. Вместо Игоря Холманских полпредом Уральского федерального округа был назначен экс-помощник президента Николай Цуканов. В Северо-Кавказском округе на место, освобождённое Олегом Белавенцевым, назначен заместитель командира Сил специальных операций, генерал-лейтенант Александр Матовников.

Сергей Меняйло был назначен полпредом президента в Сибирском федеральном округе в июне 2016 года. Перед этим он занимал пост губернатора Севастополя.До этого он трудился губернатором Севастополя.

Фото: пресс-служба Сибирского ОИЦ

Популярное с сайта

Региональный поставщик черного металла взял кредит на сумму 1 млрд рублей

26/06/2018
Средства предназначены для пополнения оборотных средств компании.

В батонах новосибирских производителей обнаружена картофельная болезнь

26/06/2018
Роскачество подвело итоги всероссийского исследования качества хлеба, запущенного в июле 2017 года.

Определен состав жюри журналистского конкурса «Сибирь.ПРО»

26/06/2018
Жюри оценит конкурсные работы, представленные в 18 номинациях.

Мнение

«Российские клиники учатся привлекать иностранных пациентов»

Все материалы

Апартаменты в ипотеку — выгодное предложение Банка Акцепт

26/06/2018

Дилерский центр Lexus «Восток Моторс» приступил к работе в Новосибирске

26/06/2018

ВТБ снизил до 5 000 рублей оборот «Мультикарты» для бесплатного обслуживания

26/06/2018

Доверяй, но проверяй!

26/06/2018

Инвестор обратился в правительство региона с предложением о ГЧП

26/06/2018

Honda CR-V лидирует в сегменте кроссоверов с пробегом в Новосибирске

26/06/2018

«Юла» покажет

25/06/2018

Выбрано новое место для мусорного полигона

25/06/2018

В Новосибирской области построят солодовенный завод. Почему сдвинули конкурс по выбору регионального оператора? В «Биотехнопарке» сменился гендиректор.

25/06/2018

Mitsubishi Road Show 2018 состоялось в День города в Новосибирске

25/06/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag

 

×