Сергей Меняйло остался полпредом в Сибирском федеральном округе

Переназначение произошло в связи с прошедшими в марте 2018 года выборами президента.

Президент Владимир Путин назначил Сергея Меняйло полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

— Назначить Меняйло Сергея Ивановича полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Путин освободил от занимаемых должностей полпредов в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах. Вместо Игоря Холманских полпредом Уральского федерального округа был назначен экс-помощник президента Николай Цуканов. В Северо-Кавказском округе на место, освобождённое Олегом Белавенцевым, назначен заместитель командира Сил специальных операций, генерал-лейтенант Александр Матовников.

Сергей Меняйло был назначен полпредом президента в Сибирском федеральном округе в июне 2016 года. Перед этим он занимал пост губернатора Севастополя.До этого он трудился губернатором Севастополя.

Фото: пресс-служба Сибирского ОИЦ