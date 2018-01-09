Сеть «PRIMETIME» выросла за полгода до четырех кофеен

В январе совладелец компании «Дядя Дёнер» открыл в Новосибирске очередное кафе быстрого питания «PRIMETIME».

Официальное открытие четвертой кофейни сети состоялось 7 января по адресу Советская, 8, на месте кафе «После шести». Заведение предлагает не только привычные всем завтраки, деловые обеды, быстрые и полезные перекусы, домашние чаи, кофе и крафтовые напитки, но и детокс-коктейли, десерты без сахара, а также полезные сандвичи. Словом, все для тех, кто привык правильно питаться или хотел бы этому научиться, сообщили в пресс-службе компании.

Это уже вторая точка сети, работающая на улице Советской. Первая кофейня открылась в июле 2017 года на территории бизнес-центра «Академия». Остальные две также расположены в центре города: в ноябре заработала кофейня на ул. Орджоникидзе, а в декабре – на Площади Калинина. В планах компании – запуск сайта и доставка «правильной» еды на дом и в офисы.

По словам основателя сети «PRIMETIME» и совладельца компании «Дядя Дёнер» Антона Горестова, они несколько опережают график открытия кофеен. «Возможно, мы идем быстрее, чем ожидали, поэтому скорее всего перескочим поставленную цифру. Но самое главное – мы постоянно увеличиваем наше меню и работаем над его совершенством. Как показывает практика, гостям нравятся наши эксперименты», – комментирует бизнесмен.

Фото: с сайта компании