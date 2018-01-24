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Businessjump

Сетевой компанией выявлено в регионе более 60,7 млн. кВт*ч неучтенной электроэнергии

  • 24/01/2018
электричество

Такого количества электроэнергии хватило бы на электроснабжение в течение месяца более 116 400 частных жилых домов.

За 2017 год сотрудники АО «РЭС» проверили более 420 тысяч потребителей электрической энергии на территории Новосибирской области и в городе Новосибирске. В ходе рейдов были осмотрены приборы учета и сняты контрольные показания у 351 тысячи бытовых потребителей (физических лиц) и более чем у 70 тысяч небытовых потребителей (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Массовые проверки позволили обеспечить широкий охват на территории все области — в общей совокупности проверено в 9,3 раза больше потребителей, чем в 2016 году, сообщили в пресс-службе компании.

— Совместными усилиями АО «РЭС» и ОАО «Новосибирскэнергосбыт» в прошедшем году выявлено 8 715 нарушений учета электрической энергии, по факту которых составлено актов фиксации неучтенного потребления на 60,796 млн. кВт*ч. Такого количества электроэнергии хватило бы на электроснабжение в течение месяца более 116 400 частных жилых домов или более 2 543 многоквартирных жилых домов, а небольшому поселку – вообще на целый год, — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что за истекший год было установлено почти 260 тысяч пломб – индикаторов магнитного поля, что позволило охватить около 60 % всего числа приборов учета потребителей области. Оснащение счетчиков антимагнитными пломбами позволяет зафиксировать хищение электроэнергии, осуществленное при помощи установки специального магнита на прибор учета.

— С целью выявления и пресечения хищений недобросовестными потребителями на наиболее «проблемных» участках сети по всей территории области активно устанавливаются контрольные приборы учета. Так, в 2017 году АО «РЭС» было введено в эксплуатацию 4 842 таких прибора. Данные приборы устанавливаются на границе балансовой принадлежности, они позволяют специалистам контролировать потребление электроэнергии в местах наибольших потерь, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в борьбе с хищениями электроэнергии значительную роль играет не только выявление и фиксация фактов незаконного потребления, но и последующее привлечение нарушителей к ответственности. В 2017 году по 125 потребителям проведены мероприятия по привлечению к административной и уголовной ответственности за неучтенное пользование электроэнергией. С недобросовестных потребителей за прошедший год взыскано (в том числе и в судебном порядке) в качестве возмещения ущерба сетевой компании почти 50 миллионов рублей.

В целом, по итогам 2017 года удалось достичь снижения потерь в сетях АО «РЭС» на территории Новосибирской области на 5,4 % по сравнению с предыдущим годом, что дало эффект в размере 111,5 миллионов кВт*ч.

Фото: Eva Cristescu

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