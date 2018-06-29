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«Северсталь» размещает заказы в Технопарке

  • 29/06/2018
severstal

Совместно с новосибирскими инноваторами компания создает ряд уникальных продуктов.

— По заданию ПАО «Северсталь» ряд предприятий, расположенных в Новосибирске, в Академгородке работают над разработкой различных материалов, которые могут применяться при производстве основной продукции компании, — рассказал на пресс-подходе после подписания соглашения с «Северсталью» врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Он уточнил, что речь, к примеру, идет о разработке материалов, которые отталкивают грязь и помогают повысить технологичность нанесения покрытий на листы металла. Металлопрокат с покрытием, в том числе антикоррозийным, декоративным востребован в различных отраслях: производстве бытовой техники, машиностроении, строительстве и т.д.

— Кроме того «Северсталь» думает о новых продуктах и ставит задачу по наработке технологий, которые могут быть применены для расширения ассортимента металлургического гиганта, — пояснил Травников. — Как высокоэффективная компания «Северсталь» также работает над снижением затрат. Надеюсь, что наши ученые, инноваторы, работающие в Академгородке, смогут предложить свои компетенции для решения этого вопроса.

Разносторонние интересы АФК «Система»

Директор по техническому развитию и качеству ПАО «Северсталь» Петр Мишнев отметил, что компания уже оценила ряд разработок резидентов Технопарка, попробовала их на практике.

— Мы соединили эти разработки с нашими возможностями и получили продукт, который отличается уникальными свойствами. Он отталкивает загрязнение, образующееся на поверхности проката при его эксплуатации. Сейчас думаем как поставить его клиентам, и совместно с партнером занимаемся разработкой технологии, — говорит Мишнев.

Он не исключил, что в перспективе в Новосибирске может быть создан производственно-внедренческий центр компании. Пока его функции будет исполнять Академпарк. В создании производственных площадок в Новосибирске «Северсталь» пока не заинтересована.

— Основная функция Академпарка — быть мостом от начальной стадии разработки в лаборатории до уровня ее технологической готовности, когда она может быть востребована индустриальными компаниями, — добавил замгендиректора по инновациям АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» Ливан Татунашвили.

Он уточнил, что совместно с «Северсталью» при поддержке Академпарка сегодня реализуются два проекта, но отказался детализировать тематику работы и назвать участников, заявив, что «проекты любят тишину». О результатах совместной работы, по его словам, можно будет поговорить года через два.

Андрей Травников заявил, что в ближайшее время регион намерен подписать еще ряд соглашений с крупными корпорациями, которым интересны научные и инновационные разработки Академгородка. Напомним, недавно область подписала соглашения с ПАО «Газпром нефть» и ОАО АФК «Система». Напомним, ранее, до прихода во власть, Андрей Травников работал в структурах компании «Северсталь». В феврале об интересе к Новосибирску заявила туристическая компания TUI, которая входит в группу «Северсталь».

Юлия Данилова

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