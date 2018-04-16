СГК может инвестировать в Новосибирск до 20 млрд руб

Компания переходит с подрядов на конкурсы.

— Наша инвестпрограмма в Новосибирске оценивается от 10 до 20 млрд руб. Разбег достаточно большой. Поясню почему. В основном, за счет планов по реализации одного амбициозного проекта по выходу в Академгородок, — рассказал на пресс-конференции в рамках КЭФ-2018 гендиректор ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Михаил Кузнецов.

Он отметил, что эта «задача технически решаемая, но на пути ее реализации есть много препятствий, и она нуждается в уточнении, так как подразумевает много вложений и пока не понятна их окупаемость».

— Не хочу пока погружаться в детали, но я верю, что этот проект будет реализован, так как с точки зрения экономики — это правильное и разумное вложение, — заявил Кузнецов.

Ситуацию в теплосетях города Михаил Кузнецов пока комментировать отказался, отметив, что все покажут испытания, которые компания будет проводить после завершения отопительного сезона.

— Пока катастрофы в теплосетях не видно. В небольших городах часто бывает, что гидравлические испытания проводятся только на бумаге, а потом мы начинаем давить, сети рвутся и нам приходится заниматься восстановительными работами. Не думаю, что эта проблема актуальна для Новосибирска, не жду большого подвоха, — говорит глава СГК.

Он подчеркнул, что для СГК характерно иное отношение к бизнесу, чем было у ОАО «Сибэко».

— Они работали, в основном, на консервацию. Мы настроены на развитие и движение вперед, мы хотим больше зарабатывать на рынке производства электроэнергии и тепла, правильно подключая наши источники, чтобы это было не накладно для потребителя, —пояснил Михаил Кузнецов. — Мы не хотим зарабатывать на подрядах. Подрядчика, который был у «Сибэко» по строительству теплосетей, мы распускаем и выводим все работы на конкурс. Это наш бизнес, который мы хотим построить на прозрачных и понятных отношениях со всеми субъектами. В Новосибирске нам еще предстоит зарекомендовать себя надежными партнерами. Пока строители не очень чувствуют это отношение от крупнейшей теплоснабжающей организации города.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Андрей Колмаков пояснил корреспонденту Infopro54, что пока у мэрии не подписано ни одного договора с ООО СГК. С ОАО «Сибэко» город заключил три концессионных соглашения и один долгосрочный договор аренды на 6 лет. В рамках этих соглашений по муниципальному имуществу порописаны задания концессионеру и программы.

— По собственному имуществу «Сибэко» существует инвестпрограмма, принятая в 2017 году. Новые собственники ее смотрят, готовятся сделать предложения. Пока устно, но они будут опираться на утвержденную министерством энергетики схему теплоснабжения Новосибирска, — говорит Колмаков.

Вопрос тарифов спикеры в разговоре обошли. Однако, Кузнецов в рамках КЭФа продвигал идею введения метода альтернативной котельной.

— Мы сильно хотим работать по этой системе, хотя соответствующее законодательство еще не готово, — пояснил он журналистам. — От власти для этого нужна психологическая решимость и понимание приоритетов: что важнее сиюминутный контроль и иллюзия того, что власть «держит руку на пульсе» или инвестиции и надёжность теплоснабжения. Для инвестора, который хочет завести в отрасль инвестиции, важна предсказуемость в тарифообразовании.

Наиболее сложная ситуация, по словам главы СГК, в Кемеровской области, где половину тарифа оплачивает бюджет и делает это нерегулярно, что убивает экономику компании, которая не понимает как применять в таких условиях финансовую модель, которая эффективно работает в других регионах.

— Мы надеемся, что это решится в ближайшее время. Будем выходить на новое руководство региона. Кто-то должен принять волевое решение. Без этого инвестиции в отрасль в Новокузнецке и Кемерово делать невозможно, — говорит Кузнецов.

Проект в Рубцовске, где СГК уже работает, глава компании назвал социальным, хотя и не провальным с точки зрения доходности. После прихода инвестора тарифы в городе выросли на 27%.

Юлия Данилова

Фото Михаила Докукина