СГК оперативно вернула горячую воду в 138 домов левобережной зоны Новосибирской ТЭЦ-2

Из 559 жилых домов, которые были отключены от горячего водоснабжения (ГВС) на период испытаний теплосетей, подача горячей воды в 138 домов была возобновлена в семидневный срок — 5 августа.

Испытания в контуре Новосибирской ТЭЦ-2 по левому берегу проходили с 30 июля по 5 августа в Ленинском и Кировском районах города: от ул. Планировочной до ул. Н-Данченко и от ул. Ватутина – ул. Р-Корсакова до пл. Лыщинского. За 7 дней гидравлических испытаний энергетики Сибирской генерирующей компании выявили 60 дефектов на теплосетях: 13 дефектов выявлено на магистральных трубопроводах, 47 – на внутриквартальных сетях.

На данный момент из 24 дефектов, влияющих на подачу горячего водоснабжения жителям, устранено 18 дефектов. Энергетики продолжают устранять дефекты на теплотрассах по ул. Ватутина, ул. Котовского, ул. Блюхера, ул. Н-Данченко и др. В те дома, которые отключены из-за проведения работ, горячая вода вернется 8-10 августа.

«Испытания по зоне ТЭЦ-2 на левом берегу показывают, что благодаря проведению испытаний на небольших зонах можно сократить сроки отключений потребителей от ГВС, если на теплосетях не было обнаружено серьезных дефектов. В этом году у нас есть положительный опыт дробления зон испытаний в контуре ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4. Надеемся, что начиная со следующего года мы начнем технические мероприятия, чтобы подготовить к дроблению и самую большую зону – зону ТЭЦ-5, в которой испытания проходят обычно дольше всего, и, следовательно, доставляют неудобства жителям», — отметил Роман Корниенко, заместитель главного инженера по режимам «Теловых сетей».

Напоминаем, что с 6 по 12 августа Сибирская генерирующая компания проводит заключительные этапы гидравлических испытаний теплосетей от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4 в Ленинском, Дзержинском, Калининском районах и в Центральном округе Новосибирска.

Под испытания попадают тепловые сети, расположенные по улицам:

в Центральном округе — Большевистская, Фабричная, Кубановская, Владимировская, Революции, Щетинкина, Урицкого, Салтыкова-Щедрина, Комсомольский проспект, Шамшурина, проспект Димитрова, Максима Горького;

в Калининском районе — Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря, Макаренко, Тайгинская, Объединения, 25 Лет Октября;

в Дзержинском районе — Авиастроителей, Лазарева, Республиканская.

Также испытания проводятся на транзитных теплотрассах, расположенных в Ленинском районе по улицам Планировочная, Котовского, Горская и на спуске к пляжу у Октябрьского моста — на этих улицах возможны выходы воды на поверхность.

Энергетики просят горожан соблюдать осторожность на улицах вблизи теплотрасс, не оставлять детей без присмотра. При обнаружении выхода воды на поверхность просьба звонить по телефонам:

289-01-47 – начальник смены филиала «Тепловые сети»

223-17-44 – диспетчерский пункт 1-го района тепловых сетей (Центральный округ)

204-24-36 — диспетчерский пункт 4-го района тепловых сетей (Калининский, Дзержинский районы)

051 – единая диспетчерская служба мэрии

Материал и фото предоставлены пресс-службой «СГК».