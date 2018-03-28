Сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» не был застрахован

Ущерб от пожара в ТЦ в Кемерово оценивается в 3 млрд рублей.

Сгоревший кемеровский ТЦ «Зимняя вишня» не был застрахован, об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

— К настоящему моменту мы выяснили все обстоятельства по данному объекту: страховкой покрыто лишь старое здание, которое не пострадало, новое здание ТЦ, которое полностью уничтожено огнём, осталось незастрахованным. Собственник вёл переговоры о покупке полиса, но они ничем не закончились, — сказал Игорь Юргенс.

Таким образом, можно констатировать — ни имущество, ни ответственность собственника ТЦ перед третьими лицами не страховались.

Игорь Юргенс подчеркнул, что в России это страхование сегодня добровольное и, несмотря на множество обсуждений, до сих пор не приняты меры по введению обязательного (или вменённого) страхования ответственности.

В обязательных видах размер компенсации равен 2 млн рублей.

— Безусловно, когда люди объяты таким горем, они не думают о выплатах. Но задача цивилизованного общества обеспечить достойную поддержку в таких условиях, причём она не должна зависеть ни от резонансности события, ни от воли собственника объекта, — уверен президент ВСС.

Ущерб от пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово оценивается в 3 млрд рублей, отметил Игорь Юргенс.

Он уточнил, что речь идёт об имущественном комплексе в целом, но без учета ущерба, который понесли арендаторы. Погибшее имущество арендаторов можно оценить в сумму до 1 млрд рублей.

ВСС разъяснил порядок компенсаций при отсутствии страховки

Имущественный вред. Что положено по закону:

В соответствии с Гражданским кодексом причинитель вреда обязан возместить в полном объёме вред жизни или здоровью в размере расходов на лечение, потерянного заработка, морального вреда, а также возмещение вреда имуществу в размере его действительной стоимости.

В отличие от обязательного страхования эти компенсации осуществляются по решению суда и лимиты по моральному вреду, как правило, существенно меньше.

Дополнительно в Градостроительном кодексе предусмотрено возмещение пострадавшим физическим лицам, которое обязан сразу выплатить собственник здания — от 1 миллиона рублей при причинении вреда средней тяжести до 3 миллионов в случае смерти.

Кроме того, арендаторы могут потребовать возмещения упущенной выгоды и косвенных финансовых убытков.

Если ответственность собственника ТЦ застрахована, то возмещение указанных расходов (в зависимости от предусмотренного страхового покрытия в договоре страхования) перекладывается на страховую компанию.

Фото: с сайта ГУ МЧС России по Кемеровской области